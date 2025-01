Bomba! Miguel Vicente está de regresso e deixou a casa do Secret Story em choque!

Está revelado quem é um dos novos concorrente do Secret Story – Desafio Final e é uma verdadeira Bomba. Miguel Vicente é o novo concorrente do Secret Story e a sua entrada na casa mais vigiada do País não deixou ninguém indiferente.

Em 2022, a sua vida mudou quando venceu o Big Brother com 73% dos votos dos portugueses. Obstinado e competitivo, não deixou ninguém indiferente e, por isso, gerou sempre muita polémica dentro e fora da casa. No ano passado participou no Desafio Final e volta agora, uma vez mais, disposto a dar tudo.

No início deste ano, Miguel Vicente foi pai do seu primeiro filho, Duarte, realizando assim um dos seus maiores sonhos.

Miguel Vicente aceitou o convite para entrar no Secret Story – Desafio Final porque sente que tem uma dívida para com o público que gosta dele. O algarvio entra pronto para vencer uma vez mais.