Miguel Vicente comenta a vitória de Diogo Alexandre: «Ele é uma pessoa extremamente...»

Antes de entrar no Secret Story - Desafio Final, Miguel Vicente deu uma entrevista exclusiva à SELFIE em que falou sobre a vitória de Diogo Alexandre na Casa dos Segredos 8.

«O que tenho a dizer sobre o jogo do Diogo Alexandre é que ele é uma pessoa extremamente analista, calculista e inteligente» explicou o vencedor do Big Brother 2022, que viu o jogo de Diogo como uma linha «que o apoiou dentro e fora do jogo: a linha da religião», sentindo que o discurso do ex-concorrente é «muito paroquial».

Após ganhar notoriedade nacional, Miguel Vicente, que se tornou famoso pela sua postura ousada e pelas provocações, decidiu reencarnar a sua personagem favorita: «Diabo Loiro», para intensificar ainda mais a dinâmica dentro da casa.

O diabo e o anjo: Uma dupla polémica

Esta manhã, Miguel Vicente entrou na casa vestido de «diabo», numa dinâmica em conjunto com Tiago Rufino, que se apresentou como o «anjo». A combinação das duas figuras – o bem e o mal – gerou imediatamente uma atmosfera de tensão, mas também de diversão, à medida que os concorrentes se envolveram na brincadeira.

Durante a dinâmica, Miguel Vicente não hesitou em elogiar o desempenho de Margarida Castro, destacando a sua forma fogosa e ousada de se apresentar no programa e a maneira como enfrentou Inês Morais: «Ela tem de deixar fluir mais esse veneno», disse Miguel Vicente, incitando a rivalidade e o fogo dentro da casa.

Elogios ao estilo do «Diabo Loiro»

Em tom provocador, Miguel Vicente também não poupou elogios à colega Joana Sobral, e destacou a sua forma de falar com emoção e sinceridade: «Falas com o coração na boca e eu gosto disso», disse o Diabo Loiro.

Com o «Diabo loiro» de volta a casa e a sua postura tão característica e polémica, Miguel Vicente vem para incendiar a convivência entre os concorrentes e a criar um ambiente de tensão e diversão.