Tal pai, tal filho. Duarte está cada vez mais parecido com Miguel Vicente e o concorrente nem imagina

No Secret Story - Desafio Final, Miguel Vicente foi pai há dois meses, e está na casa mais vigiada do país há cerca de 1 mês sem ver o filho. Cá fora, o bebé tem crescido imenso e está cada vez mais parecido com o pai.

Nas suas redes sociais, a namorada do concorrente partilhou novas fotografias do pequeno Duarte, que completou 2 meses no dia 5 de março.

Na casa, Miguel fez uma revelação sobre o filho Duarte durante um Confessionário com Cláudio Ramos. Miguel Vicente foi pai recentemente e já admitiu que é o melhor sentimento do mundo.

O concorrente já queria ser pai há algum tempo e a realização desse sonho fez Miguel Vicente muito feliz. Foi em conversa com o apresentador Cláudio Ramos que o jovem revelou alguns detalhes sobre a relação com Beatriz Castro, mas não só.

«Ela é Beatriz Castro e eu também já tenho Castro, está aqui tatuado»

O concorrente apontou para uma tatuagem que tem e acabou por revelar o nome completo do filho, fruto da relação com Beatriz Castro, que nasceu no passado dia 5 de janeiro e acabou por surpreender Cláudio Ramos:

«Porque o meu filho chama-se Duarte Câncio de Castro Vicente»

Miguel Vicente é um «pai babado» e quando o assunto é o filho Duarte é sempre um momento de muita emoção para o concorrente. No dia do aniversário de Duarte, os concorrentes surpreenderam Miguel Vicente com um canto de aniversário que o deixou visivelmente emocionado,