A ferver! A revelação de Miguel Vicente sobre Francisco Monteiro que agitou os ânimos na casa

No Secret Story – Desafio Final, Miguel Vicente trouxe à casa um tema inesperado ao falar sobre Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023. O concorrente recordou o seu papel como comentador do Big Brother e surpreendeu os colegas com uma confissão sobre Zaza.

Durante uma conversa que começou em tensão, Daniela Santos questionou Miguel Vicente sobre os seus favoritos no BB23. Sem hesitar, o concorrente afirmou: «Era o Zaza! É verdade, apoiei-o do início ao fim, a minha team ficou com ele!»

A declaração gerou reações imediatas e caos na casa, Inês Morais não perdeu a oportunidade de provocar Miguel: «Daqui a pouco vais dizer que ele ganhou por tua causa...» Miguel manteve a sua posição e elogiou Francisco Monteiro, reconhecendo o seu percurso no programa: «Ele teve o mérito dele, foi o protagonista do início ao fim.»

No entanto, Inês Morais insistiu que Miguel Vicente e Zaza não têm qualquer semelhança, e atirou sem paciência: «Precisavas de comer muita sopa e de ser mais humilde!»