A saída atribulada de Miguel Vicente da gala. Ex-concorrente revela o que aconteceu

Miguel Vicente perdeu o Secret Story – Desafio Final no frente-a-frente com Inês Morais, que se sagrou a grande vencedora. E após o grande momento, Miguel Vicente abandonou o estúdio de maneira inesperada, uma atitude que está a dar que falar. Mas antes deu os parabéns a Inês e declarou que ela era merecedora.

Através do Instagram, Catarina Esparteiro contou como foram os primeiros instantes de Miguel Vicente após o fim da gala. A concorrente revelou que «ficou triste» com alguns comportamentos direcionados ao algarvio. «A Inês foi uma justíssima vencedora, fiquei muito contente com a vitória da Inês», contou, detalhando o pós-gala: «Ouvi o Miguel a ser ameaçado de porrada, uma senhora com a idade da minha mãe a dizer: ‘Vai-te embora, sai daqui’. Isto deixou-me realmente triste, eu estive lá e ouvi. Tenham em atenção aos comentários que vão fazer, tenham mais empatia».

Antes deste momento, Cláudio Ramos pediu respeito para com Miguel Vicente, ao ouvir os assobios dirigidos ao algarvio e as palmas direcionadas à jovem de Viseu. «Todos têm de ser respeitados. A última coisa que eu quero é ver alguém a tentar humilhar outra pessoa», pediu Cláudio Ramos.

VEJA TAMBÉM: Miguel Vicente vive o tão esperado reencontro com o filho bebé. Assim foram as primeiras horas após ficar em segundo lugar