Afinal, porque é que Miguel Vicente não quis dar a mão a Inês Morais? Algarvio explica tudo

Miguel Vicente esclarece polêmica: O ex-concorrente do Secret Story - Desafio Final explicou no Dois às 10 porque recusou dar a mão a Inês Morais na gala final.

Estratégia ou impulso? Miguel Vicente esclarece a sua postura dentro da casa e o porquê de ter reagido de determinadas maneiras.

Reações divididas: O comportamento do algarvio continua a gerar polémica, com fãs a defenderem sua estratégia e críticos a apontarem falta de fair play

O momento de suposta tensão entre Miguel Vicente e Inês Morais na gala final de Secret Story - Desafio Final continua a dar que falar. Na grande final do programa, quandos os dois finalistas chegaram ao estúdio, Miguel Vicente recusou dar a mão a Inês Morais instantes antes de ser anunciada a grande vencedora.

Esta sexta-feira, 21 de março, Miguel Vicente marcou presença no programa Dois às 10 e esclareceu o motivo da sua decisão. Em conversa com Cristina Ferreira, o algarvio garantiu que não houve qualquer intencionalidade negativa no gesto, mas sim que era o momento da vencedora.

«Não quis dar a mão à Inês porque achei que não fazia sentido. Porquê dar a mão à Inês?», questionou Miguel Vicente, acabou por explicar que já a tinha cumprimentado antes e após o anúncio do resultado. Para o ex-concorrente, aquele instante pertencia à campeã e, por isso, optou por afastar-se e deixar o estúdio logo a seguir.

Durante a entrevista, Miguel Vicente também abordou a sua postura dentro da casa do Secret Story, e admitiu que agiu de forma estratégica ao longo do jogo: «Eu consigo ler bem as pessoas. Não revelo a minha estratégia, mas reconheço que, por vezes, acabo por dizer coisas a mais».

Veja aqui a explicação completa de Miguel Vicente: