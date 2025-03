Exclusivo APP TVI Reality: Inês Morais lança fortes insinuações sobre Miguel Vicente: «Sei que tu estás habituado a partilhar as mulheres com os teus amigos…»

O ambiente continua tenso na Casa dos Segredos – Desafio Final e Inês Morais, ao passar por Miguel Vicente, diz que, para si, ele é um «porquito».

Miguel Vicente «pede mais» e grita que tem as costas largas. Inês Morais diz que o concorrente está habituado a trair e a dividir raparigas com os amigos, mas nem todos têm de ser como ele. «Sei que tu estás habituado a partilhar mulheres com os teus amigos, sei que trais…»

A concorrente acusa-o ainda de ter deixado a mulher em casa, sozinha, depois de ter sido mãe. «Porque a deixaste acabada de ser mãe para vir para um Desafio Final»

Já Iury Mellany diz que Miguel Vicente precisa de ir à igreja, já Joana Diniz diz que o concorrente precisa de mudar a fralda. Inês Morais pede a Miguel Vicente para não se meter com a sua amiga, quando ele tem telhados de vidro.

Veja o vídeo na nossa APP TVI Reality.

Descarregue para Android ou IOS.