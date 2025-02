Inês Morais e Iury levam Miguel Vicente ao limite! O concorrente não aguentou e abandonou cadeira quente em lágrimas

Nova cadeira quente deixa concorrentes ao rubro! No pós-gala do passado domingo, após a expulsão da concorrente Margarida Castro, a Voz iniciou a Cadeira Quente da 13ª Gala. Muitas acusações foram feitas, levando Miguel Vicente a abandonar o momento em lágrimas após afirmações intensas de Inês Morais.

Mas afinal, quem é o manipulador da casa? Miguel Vicente aponta que é Afonso Leitão: «Houve várias atitudes que teve durante a semana que tentava manipular o jogo (...) Estava a manipular a reação da Vânia)». Por sua vez, Inês Morais e Iury mostram-se implacáveis ao afirmar que quem é 'manipulador' é Miguel Vicente.

Entenda melhor ao compreender todas as justificações: Miguel Vicente afirma que considera que existem vários exemplos que mostram que Afonso tentou manipular os colegas, principalmente Vânia, mas esta não deixou que isso acontecesse. Inês intervém dizendo que Miguel é o colega mais incoerente na Casa: «És o mais incoerente e perdes-te nos teus raciocínios».

A jogadora justifica-se ao afirmar que na altura, foi o primeiro a defender Afonso e agora está a acusá-lo de não ter unhas para Vânia. Entretanto, Daniela Santos sugere que Miguel vá procurar o significado de manipulação. Iury acusa-o de ser uma pessoa manipuladora para gerar reações.

Neste momento, Inês Morais intervém e afirma que Miguel tentou manipular as nomeações. A concorrente explica que ontem andou a ouvir atrás das portas e ouviu uma conversa entre Miguel, Tiago Rufino e Vânia Sá sobre quem gostavam que fosse “à chapa” e com quem.

«Eu admito. Sou manipulador e manipulo-vos a todos», ironizou Miguel Vicente.

Durante o confronto, Inês Morais acrescenta que ouviu Miguel a falar da situação com a Iury, da palavra que proferiu ontem na cadeira quente - «motherfucker».

Miguel considera que a colega está a ser arrogante ao voltar a trazer esse assunto, quando sabe que o deixa chateado: «Não vais tirar mais reações de mim. Para mim tens uma cruz. Tu e a Iury. Uma pessoa que diga essas palavras lá fora esquece, eu não tolero». Assim, cortou relações com as colegas.

Iury intervém dizendo que passou uma música na Casa com asneiras e que “alguém” as cantou. Miguel diz que isso é mentira e que todos na sala sabem o seu limite e estão constantemente a ultrapassá-lo. Iury sugere que amanhã acordem com músicas que incluam asneiras em inglês.

Miguel abandona a Cadeira Quente em lágrimas.

«Vão lá buscar o menino bonito de Portugal. Não tenho paciência para estes populistas», atira Inês Morais após saída do «diabinho loiro».