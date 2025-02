Intriga no Secret Story Desafio Final: Inês Morais no alvo de uma acusação polémica a Margarida Castro!

Confronto explosivo! Inês Morais atacou Margarida Castro, Miguel Vicente entrou na discussão e a casa ficou em chamas!

Inês Morais atacou Margarida Castro, Miguel Vicente entrou na discussão e a casa ficou em chamas! Lágrimas e acusações! O clima aqueceu no Secret Story Desafio Final com ofensas, «ciúmes» e um desabafo inesperado!

O ambiente na casa do Secret Story Desafio Final aqueceu e resultou em lágrimas e confrontos intensos! Tudo começou com um pedido aparentemente inofensivo de Margarida Castro, que acabou por desencadear uma discussão acesa com Inês Morais, que levou Miguel Vicente a intervir. Veja tudo o que aconteceu!

Discussão entre Margarida e Inês: «Tu és má como as cobras!»

A tensão começou quando Margarida entrou no quarto e pediu um marshmallow a Inês: «Só quero um marshmallow, Inês, também tenho direito!». No entanto, a resposta de Inês foi implacável: «Porque é que não vais para o teu quartinho? Não foste à festa, não tens direito! Não foste convidada, tu és má como as cobras!».

Margarida não se conteve e ripostou: «Eu posso estar aqui se eu quiser, eu vivo nesta casa! Eu posso dormir aqui no chão se me apetecer!».

Mais tarde, no confessionário, Margarida confessou sentir-se magoada com o tom de Inês: «Parecia uma brincadeira, mas do nada, ela falou num tom (...)»

Margarida Castro acabou por desabafar com Vânia, visivelmente emocionada: «A Inês dá-me uns nervos, eu não fiz nada de mal! Fui só pedir um marshmallow e ela começa a dizer que sou «má como as cobras», a ofender-me!».

Enquanto isso, Inês, do lado de fora, minimizava a situação: «Ela está a fazer um filme, não percebes?».

Miguel Vicente intervém e acusa Inês Morais: «Tu gostavas de ser como ela!»

A discussão escalou quando Miguel Vicente se envolveu, e defendeu Margarida: «Escuta lá, mas qual é o teu problema com a Margarida? É preciso ofenderes a rapariga? Tratar mal a miúda?». Inês tentou justificar-se: «Eu não a trato mal todos os dias, só hoje! Disse-lhe que era «má como as cobras», mas foi a brincar, todos viram!».

No entanto, Miguel Vicente não ficou convencido e lançou uma acusação direta: «Eu acho que tu morres de ciúmes dela... Gostavas de ser como ela? Loirinha, bonita, de olhos azuis? Não és, és morena, bonita de olhos escuros!».

Momentos depois, Inês Morais procurou Margarida para conversarem, e ambas acabaram em lágrimas!