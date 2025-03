Miguel Vicente vive o tão esperado reencontro com o filho bebé. Assim foram as primeiras horas após ficar em segundo lugar

Miguel Vicente, ex-concorrente do Secret Story – Desafio Final, emocionou os seguidores ao partilhar um momento carinhoso com a sua família nas suas redes sociais. Após conquistar o segundo lugar na final do programa, o ex-participante publicou um vídeo onde aparece deitado no sofá, ao lado da companheira Beatriz Castro e do filho Duarte, que nasceu no dia 5 de janeiro de 2025.

O vídeo carinhoso mostra Miguel num momento de ternura com a sua família. Na legenda, escreveu «obrigado a todos, somos enormes», uma mensagem de agradecimento pela força e apoio que recebeu ao longo da sua participação no reality show. O pequeno Duarte, que é uma das grandes alegrias da sua vida, e Beatriz, mãe do bebé, foram os pilares que sustentaram Miguel durante toda a sua jornada. Este gesto nas redes sociais salienta a importância da família para o finalista, especialmente após a intensa experiência televisiva.

Agora que a sua participação no Secret Story – Desafio Final terminou, Miguel segue para uma nova fase da sua vida, mas com certeza continuará a partilhar os seus momentos com Beatriz e Duarte com os seus seguidores.