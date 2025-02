O polémico empurrão! Miguel Vicente em chamas com Inês Morais e promete ajuste de contas na gala de hoje

Tensão crescente! Inês Morais e Miguel Vicente protagonizam um confronto explosivo e de alta tensão por causa de um empurrão que está a gerar muita polémica dentro e fora da casa! Veja aqui tudo!

O ambiente no Secret Story – Desafio Final voltou a aquecer na noite de sexta-feira, 14 de fevereiro, após um confronto intenso entre Miguel Vicente e Inês Morais. Miguel Vicente acusou a colega de o ter empurrado e arranhado, o que originou um bate-boca que promete continuar na gala deste sábado.

O «diabo loiro» reagiu e confrontou Inês Morais: «Tu brincas, tu brincas com coisas sérias. Não te espetei nunca as unhas no peito e nem te empurrei, foi como tu fizeste. Empurraste-me três vezes», acusou Miguel Vicente.

Inês Morais não ficou calada e defendeu-se de imediato: «Não sejas aldrabão, és um aldrabão, mentiroso.»

Veja aqui o confronto completo!

A polémica chega à gala!

Miguel Vicente fez questão de afirmar que este assunto não vai ficar esquecido e que tudo será discutido em direto: «Então pronto, a gente logo vê amanhã na gala. Amanhã na gala logo vemos como é que vai ser. É que uma vez? Passa. Duas vezes? Já não passa.»

A discussão prosseguiu e Miguel reforçou a acusação: «Eu não mereço esse comportamento da tua parte, nunca te fiz uma cena assim, não tinhas de me empurrar, empurraste-me.»

Sem dar o braço a torcer, Inês Morais voltou a responder: «Oh Miguel para de ser chato, eu não te empurrei, eu toquei-te. Relativiza, já me empurraste três vezes aqui também. Chora mais alto, Miguelito.»

Com o ambiente cada vez mais tenso, a gala deste sábado promete momentos de grande tensão e possíveis imagens que podem esclarecer toda a situação. Será que Cláudio Ramos vai intervir?