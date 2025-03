Semifinal explosiva! Descubra quem são os finalistas do Secret Story – Desafio Final

Semifinal ao rubro : Bruno de Carvalho (6º lugar) e Daniela Santos (5º lugar) foram eliminados, deixando apenas quatro concorrentes na disputa.

: Bruno de Carvalho (6º lugar) e Daniela Santos (5º lugar) foram eliminados, deixando apenas quatro concorrentes na disputa. Os finalistas : Iury Mellany, Inês Morais, Miguel Vicente e Joana Diniz são os quatro concorrentes que vão lutar pela vitória.

: Iury Mellany, Inês Morais, Miguel Vicente e Joana Diniz são os quatro concorrentes que vão lutar pela vitória. Grande final à porta: A derradeira gala acontece já este domingo, 16 de março, e um deles será coroado vencedor do Secret Story – Desafio Final!

A semifinal do Secret Story – Desafio Final trouxe grandes emoções na noite deste sábado, 15 de março. O jogo afunila-se e já são conhecidos os quatro finalistas que vão lutar pelo prémio na grande final deste domingo.

Bruno de Carvalho e Daniela Santos ficam pelo caminho

Com apenas 5% da votação do público, Bruno de Carvalho foi o sexto classificado desta edição, seguindo-se Daniela Santos, que alcançou o quinto lugar com 6%. As suas saídas deixaram a competição reduzida aos últimos quatro concorrentes.

Os quatro finalistas do Secret Story Desafio Final

A decisão agora está nas mãos do público, que terá de escolher entre Iury Mellany, Inês Morais, Miguel Vicente e Joana Diniz. Um deles será coroado vencedor na aguardada gala de amanhã, 16 de março.

A reta final do Desafio Final promete uma noite inesquecível, cheia de surpresas e emoções. Quem levará o troféu para casa?

Veja também:

Sabia? Miguel Vicente tem amuleto da sorte que não dispensa desde que se estreou nos realities - Secret Story - Desafio Final - TVI

Lembra-se? Estas ex-concorrentes tiveram a discussão mais marcante de todos os ‘Desafios Finais’ e já são mães - Secret Story - Desafio Final - TVI