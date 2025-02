Um dos momentos mais intensos! Inês Morais diz tudo o que pensa sobre Miguel Vicente e reage de maneira impulsiva!

Explosão na casa! Miguel ignora regras, e Inês dispara sem filtros: «Vai chorar para os portugueses!». As acusações foram fortes e a «aproximação física» muito falada!

Na noite desta segunda-feira, 10 de fevereiro, um intenso confronto entre Miguel Vicente e Inês Morais agitou o ambiente da casa do Secret Story - Desafio Final.

O incidente começou quando Miguel decidiu utilizar ingredientes que estavam reservados para as refeições do grupo, e Inês Morais, não hesitou em lançar algumas farpas: «Oh Miguel, estás a gozar com a minha cara? (…) Aprende a viver em comunidade! Miúdo mimado, és muito palhaço realmente! Vai chorar para os portugueses, dá-me cá um abalo ao pífaro».

A discussão continuou durante a preparação do jantar, com Miguel Vicente a insistir em picar Inês, que acabou por perder a paciência: «Sai de ao pé de mim (...) Sai Miguel! Que nojo de pessoa fogo, como é que é possível alguém aturar-te? Credo, que nojo».

O tema não passou despercebido durante o Extra do Secret Story Desafio Final, onde Cinha Jardim, a «maior fã» de Miguel Vicente, fez questão de expressar a sua desilusão com o concorrente: «Eu acho aqui um bocado difícil defender o Miguel», começou por dizer a comentadora, acrescentou que, embora o comportamento de Miguel Vicente não fosse propriamente mal-educado, a aproximação física durante o confronto foi algo desagradável: «A aproximação física é desagradável.»