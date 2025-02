Estratégia? Miguel Vicente faz confissão sobre Iury Mellany: «O que eu estou a fazer...»

Miguel Vicente revelou a estratégia que está a usar para lidar com Iury Mellany no Secret Story - Desafio Final. A revelação foi feita no confessionário, após mais uma picardia com a concorrente.

«Eu vou-vos confessar aqui o que é que eu estou a fazer», começou por referir Miguel Vicente. «A pior coisa que me podem fazer é dizerem-me que eu não consigo fazer uma coisa», sublinhou.

O algarvio continuou: «E de facto tentar tirar a Iury do sério é difícil, porque ela é uma pessoa super bem disposta e com uma energia muito positiva. Mas a Iury tem aqui um ponto fraco que é a Sandrina», disse, dando a entender que tentava desestabilizar Iury com Sandrina, que é a sua melhor amiga.

Veja o momento em baixo: