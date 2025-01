Lanche estragado! Miguel Vicente abandona lanche e acusa Iury: «Pelo respeito que tu não tens pela tua amiga e pela líder (...)»

Lanche que acaba em drama: Miguel Vicente acusa Iury de falta de respeito e questiona a amizade dela com Sandrina! O concorrente acaba por abandonar o lanche em sobressalto! Veja aqui o que aconteceu!

O ambiente aqueceu no Secret Story – Desafio Final após Miguel Vicente abandonar um lanche planeado por Iury e Sandrina. O motivo? Um desentendimento com Iury sobre a forma como as toalhas devem ser arrumadas.

Durante o Diário do Secret Story – Desafio Final, foram exibidas as imagens da tensão crescente entre Miguel e Iury. A conversa começou de forma inocente, mas rapidamente escalou quando Miguel criticou a forma como Iury organizava as toalhas na casa: «Não estás na tua casa, tens uma líder», atirou o concorrente, referindo-se a Sandrina, que esta semana ocupa o cargo de líder.

Iury não ficou calada e respondeu de imediato: «Esta é a minha casa neste momento, é a casa das 13 pessoas que aqui estão dentro!» A troca de palavras continuou e Miguel Vicente acusou a concorrente de não respeitar Sandrina como amiga e líder da casa.

Miguel Vicente picou ainda mais a concorrente: «Pelo respeito que tu não tens pela tua amiga e pela líder (…) não tens empatia pela tua amiga e ela gosta muito de ti. Para te escolher para madrinha da filha, nem imaginas o que ela gosta de ti, mas tu não gostas a quantidade que ela gosta de ti…»

O tom de Miguel foi subindo até que, em jeito de ironia, decidiu abandonar o lanche que Sandrina organizou, deixando-a completamente sem reação. «Vais-te embora?», questionou Iury, sem acreditar na atitude do concorrente.

Mais tarde, no Especial com Cláudio Ramos as duas concorrentes discutem a atitude de Miguel Vicente! Veja aqui o que confessaram!

Veja aqui tudo ao minuto!