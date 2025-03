Caos matinal! Iury acusa Miguel Vicente de falta de higiene após atitude polémica na casa de banho

Caos matinal no Desafio Final: Miguel Vicente provoca barulho na cozinha antes do despertar, e irrita Sandrina e Iury.

Miguel Vicente provoca barulho na cozinha antes do despertar, e irrita Sandrina e Iury. Confusão na casa de banho: Daniela Santos acusa Miguel de desrespeitar a limpeza ao assoar-se em dois lavatórios, levando a um confronto com Ossman.

Daniela Santos acusa Miguel de desrespeitar a limpeza ao assoar-se em dois lavatórios, levando a um confronto com Ossman. Tensão entre os concorrentes: Iury e Daniela criticam a atitude de Miguel, levantando dúvidas sobre a sua higiene e intenções dentro da casa.

A manhã no Secret Story – Desafio Final começou com um ambiente caótico, com Miguel Vicente no centro da controvérsia. O concorrente decidiu preparar o pequeno-almoço antes do despertar oficial, e acabou por fazer barulho na cozinha e incomodar as colegas que dormiam na sala (Iury e Sandrina).

Barulho na cozinha levanta suspeitas

Enquanto Sandrina, Iury e Daniela tentavam descansar, Miguel Vicente decidiu fazer ovos mexidos, uma tosta e café. O barulho não passou despercebido e rapidamente gerou comentários intensos. Sandrina alertou que o algarvio podia estar a provocar propositadamente, ao passo que Iury criticou a atitude:

«Se estava assim com tanta fome, comia um iogurte e umas bolachas.»

Apesar de também considerar o barulho excessivo, Sandrina recordou que Miguel tinha o direito de comer, enquanto Iury insistiu que o concorrente apenas queria perturbar o descanso da casa.

Discussão na casa de banho: Miguel Vicente «desrespeita» as limpezas de Iury e Sandrina

A tensão aumentou quando Daniela, Iury e Sandrina, ao limparem a casa de banho, foram surpreendidas por Miguel Vicente a assoar-se nos lavatórios que tinham acabado de higienizar. Daniela não hesitou em reportar o sucedido a Ossman, o líder da semana, considerando a atitude do colega desrespeitosa.

«Mas foi preciso te assoares em dois lavatórios diferentes?» – questionou Daniela.

Miguel Vicente defendeu-se, alegando que não tinha feito por mal, mas Iurynão ficou convencida. Mais tarde, em conversa com Iury, Daniela refletiu sobre a mudança de comportamento do colega:

«Ainda há pouco tempo disse que ele era asseado… e agora faz isto!»

A manhã terminou com as concorrentes a comentar a atitude de Miguel Vicente, e a relembrar as provocações feitas logo ao despertar. O ambiente no Desafio Final segue cada vez mais tenso e os conflitos parecem estar longe de terminar, principalmente com Miguel Vicente!