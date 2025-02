Exclusivo APP TVI Reality: Sandrina insiste com Miguel Vicente a pedir desculpa a Iury e o ambiente acaba por aquecer na casa

Na cozinha, a Sandrina Pratas aconselha Miguel Vicente a pedir desculpa a Iury por se ter metido no seu trabalho. Miguel Vicente justifica que apenas queria partilhar conhecimentos e diferentes perspetivas.

No entanto, Bruno de Carvalho considera que o concorrente estava a pôr em causa a formação profissional de Iury. A Sandrina reforça que Miguel não se devia ter metido e Inês Morais diz que não vale a pena insistirem pois todos sabem bem qual era a intenção do concorrente com a provocação.

Miguel Vicente conclui que estão a fazer de tudo para o «queimar» e a Daniela abraça o suposto amigo, e diz que não precisa de se vitimizar.

