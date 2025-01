Exclusivo APP TVI Reality:Margarida Castro acredita que concorrentes da casa têm medo de Miguel Vicente e até fala em «fanatismo»

A tensão continua a aumentar no Secret Story – Desafio Final, e, desta vez, João Ricardo não poupou comentários sobre Miguel Vicente. Durante uma conversa na pérgula com Joana Sobral e Margarida, o concorrente admitiu que já percebeu o motivo pelo qual Miguel é conhecido por irritar os colegas.

«Metem a viola ao saco por ser o Miguel», afirmou João Ricardo. O concorrente insinua que muitos evitam confrontá-lo diretamente. Margarida concordou e acrescentou que há um certo receio em enfrentá-lo, devido ao «fanatismo» que existe à sua volta.

O debate prosseguiu com João Ricardo a defender que nenhum concorrente se deveria rebaixar perante Miguel, enquanto Joana e Margarida analisaram a postura de Iury, que, segundo elas, finge não se afetar, mas acaba por ficar visivelmente perturbada com os ataques do algarvio.

A troca de opiniões entre os concorrentes promete incendiar ainda mais os ânimos dentro da casa. Resta saber se Miguel Vicente responderá a estas observações ou se a tensão continuará a crescer nos próximos dias.

