Cinha Jardim «apaga fogo» e justifica comportamento de Miguel Vicente: «Isto não é bonito de dizer a ninguém mas (...)»

Cinha Jardim defende Miguel Vicente e minimiza controvérsia: «Este é o jogo dele, não há surpresa nenhuma!»

No Última Hora do Secret Story Desafio Final, Cinha Jardim, surpreendeu tudo e todos ao defender Miguel Vicente, apesar de algumas das suas atitudes gerarem controvérsia dentro da casa.

Em pleno direto, Cinha Jardim abordou o comportamento de Miguel Vicente, e reconheceu que algumas das suas declarações não são agradáveis, mas atribuindo-lhe uma explicação contextual: «Isto não é bonito dizer a ninguém, mas eu já ouvi muitas vezes dizer ali que tu estás com aquele porque é por interesse, tu juntaste-te àquele porque achas que ele é mais forte, não é muito distinto. Não é simpático e não gostava se lá estivesse».

Veja aqui o momento:

A comentadora foi mais além e afirmou que o comportamento de Miguel Vicente é característico do seu estilo de jogo: «O jogo do Miguel é este e tem sido sempre em todos, saindo-se melhor ou pior, ele tem sido, este é o jogo do Miguel, toda a gente já sabe».

Contudo, Cinha Jardim também reconheceu que a reação de Daniela Santos foi um pouco exagerada: «Agora, que não acho tão grave ele ter dito, tu gostas do Ossman ou tu juntaste ao Ossman, por interesse, ponto final, parágrafo».

No entanto, a comentadora não deixou de criticar a inclusão de uma terceira pessoa na conversa: «Acho mal ter colocado uma terceira pessoa e de fora, acho feio».

Para finalizar, a comentadora não poupou críticas à postura de João Ricardo, e afirmou que, embora seja fácil dar conselhos, a verdadeira dificuldade está em aplicá-los na prática: «Mas também acho que ela exagerou imenso, acho que se ela tivesse o que o João Ricardo disse, mas dar conselhos aos outros é muito bom, agora, aplicá-los é muito difícil».

