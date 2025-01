Miguel Vicente desaba em lágrimas ao falar do filho recém nascido: «É muito difícil estar longe...»

Lágrimas de saudade: Miguel Vicente não conteve as lágrimas ao desabafar sobre a saudade do filho seu filho recém nascido. Veja aqui o momento completo!

Momento comovente! Miguel Vicente não conseguiu conter as lágrimas no Última Hora do Secret Story – Desafio Final. O concorrente abriu o coração no confessionário e confessou ao colega Ossman que a distância do filho tem sido um dos maiores desafios dentro da casa.

Durante a conversa, Miguel Vicente desabafou sobre o peso da ausência e a dificuldade de estar longe de quem mais ama.: «É muito difícil estar longe, custa muito (...) o estranho era se um gajo não senti-se», disse, visivelmente emocionado. Ossman mostrou solidariedade e tentou reconfortá-lo: «Tens de pensar que ele e tu estão bem!»

Miguel Vicente no confessionário tenta seguir em frente e deixar a tristeza para trás: «Chega não quero estar a chorar estou aqui há quatro dias...»

A participação de Miguel Vicente tem sido marcada pela estratégia e determinação, mas este momento provou que a parte emocional também o está a afetar. A reação do concorrente não passou despercebida e rapidamente gerou uma onda de conversa nas redes sociais.