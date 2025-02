Casa «explode» com Miguel Vicente: Concorrente é confrontado com imagens e tenta alegar a sua inocência, mas sem sucesso

Inesperado! Concorrentes são confrontados com as polémicas imagens dos barulhos noturnos de Miguel Vicente. Veja as reações

No Especial do Secret Story - Desafio Final com Cláudio Ramos, os concorrentes tiveram a oportunidade de assistir às imagens de Miguel Vicente na madrugada em que acordou toda a gente.

As reações foram variadas, mas todos estavam em profundo choque com as atitudes do concorrente. Nessa noite, Miguel Vicente fez questão de fazer barulhos variados e não deixar as pessoas dormirem como deve ser. Foi por causa destas atitude que Sandrina Pratas acordou muito irritada e acabou a chorar na casa de banho e no Confessionário com a Voz.

Após todos verem as imagens, Cláudio Ramos dirigiu-se a Miguel Vicente sobre a sua «inocência» face às mesmas e o concorrente assumiu novamente que tudo o que fez foi «sem intenção». Os seus colegas não queriam acreditar no que estavam a ouvir e rapidamente se insurgiram contra ele e contra o que ele estava a dizer.

Miguel Vicente assumiu de facto a sua inocência dizendo que estava «tranquilo» face às suas atitudes. Neste momento, Iury Mellany explode com o concorrente afirmando que abandonou o quarto por causa das faltas de respeito de Miguel e da quantidade de barulhos que ele fazia propositadamente para não deixar as pessoas dormir.

Bruno de Carvalho também teve oportunidade de falar e referiu que as imagens que tinham acabado de ver eram um reflexo claro de falta de educação de Miguel Vicente.

Enquanto Bruno de Carvalho falava, Miguel Vicente apenas se ria. O concorrente acrescentou ainda que quando Miguel Vicente percebeu que as imagens iam passar, que rapidamente recuou e disse que o que fez na casa de banho tinha sido propositado. Quando momentos antes e durante o dia tinha aclamado a sua inocência.

Uma das surpresas do Especial foi o momento em que Joana Diniz defende Miguel Vicente e acredita que «não houve barulho para tanto alarido», achando um exagero todas as reações que surgiram após comportamento de Miguel.

Mais tarde, Cláudio Ramos chamou Iury Mellany ao Confessionário e pediu-lhe que falasse um bocado sobre tudo o que tinha acontecido durante o dia com Sandrina e Miguel Vicente.

A concorrente acredita piamente que Miguel Vicente não é um jogador, mas sim «um grandessíssimo desrespeitador» .

Veja o momento,