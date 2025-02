Comentário de Miguel Vicente a Sandrina Pratas gera repercussões inesperadas e deixa-a a chorar!

Vestido que gera caos: Miguel Vicente faz observação sobre Sandrina Pratas e o impacto surpreende todos!

Comentário polémico: Sandrina emociona-se ao falar sobre as mudanças no seu corpo após a gravidez!

Na última quinta-feira, 6 de fevereiro, no Especial do Secret Story – Desafio Final, apresentado por Cláudio Ramos. Durante o programa, Sandrina Pratas foi ao confessionário e emocionou-se ao falar sobre um comentário relacionado com o seu físico.

Comentário polémico de Miguel Vicente gera polémica

Durante a tarde, os concorrentes participaram numa dinâmica que gerou controvérsia. Miguel Vicente acusou Iury de falta de empatia para com Sandrina Pratas após uma troca de roupas entre ambas. O concorrente justificou a sua opinião ao referir diferenças físicas entre as duas:

«Existe um dress code para as festas… A Sandrina foi mãe não há muito tempo, tu treinas todos os dias. Não quero alongar mais», afirmou Miguel Vicente.

O comentário não passou despercebido e gerou reações dentro e fora da casa. No Especial, foram exibidas as imagens do momento, levando Sandrina a expressar os seus sentimentos em conversa com Cláudio Ramos.

Sandrina Pratas desabafa no confessionário

Após rever as imagens, Sandrina Pratas foi chamada ao confessionário e revelou o impacto emocional da situação:

«Senti-me envergonhada porque estavam a falar do meu corpo e eu senti-me triste. Quando engravidei, o corpo mudou muito e eu não estou a aceitar muito bem… estou a tentar», confessou, visivelmente emocionada.

Apesar do comentário de Miguel Vicente, Sandrina fez questão de esclarecer que Iury tem sido uma pessoa que constantemente eleva a sua autoestima. Explicou ainda porque optou por não responder diretamente às palavras de Miguel:

«Eu não quero porque ele depois começa a dizer que é jogo (…). Eu não percebo onde é que ele quer chegar com isto, eu sei que quer atacar a Iury por mim, mas porque é que me chama a mim?», questionou.

Mais tarde, os dois concorrentes tiveram uma conversa emotiva e esclareceram as coisas. Veja aqui o que disseram:

