Traição ou estratégia? Escolha de Miguel Vicente deixa Sandrina em choque: «Uma facada!»

A última dinâmica no Secret Story – Desafio Final trouxe revelações inesperadas e gerou reações surpreendentes entre os concorrentes. Na dinâmica «Mal me quer, bem me quer», Miguel Vicente teve a difícil missão de escolher quem dentro da casa está contra ele «mal me quer» – e a sua escolha deixou todos de boca aberta!

O «diabo loiro» apontou diretamente para Sandrina, e justificou: «A Sandrina está aqui a jogar com todos, sou uma marioneta nas mãos dela. Sinto-me super instável no jogo e ela tem jogado com os meus sentimentos!» A revelação caiu como uma bomba e gerou um momento de tensão imediata.

De boca aberta, Sandrina não escondeu a sua frustração: «Uma facada!», reagiu, a concorrente mostrou-se magoada com a acusação. A escolha de Miguel Vicente deixou os colegas em choque, mas não foi a única reação que marcou a dinâmica.

