Exclusivo APP TVI Reality: Nova brincadeira de Miguel Vicente deixa os concorrentes irritados! Saiba o que aconteceu

Momentos antes do Especial do Secret Story - Desafio Final, Miguel Vicente protagonizou um momento divertido e inesperado ao assobiar e tocar uma bateria imaginária. A brincadeira, no entanto, acabou por irritar alguns colegas de casa.

Bruno de Carvalho, no confessionário, comentou o momento, afirmando que Miguel parecia querer criar o grupo musical "as batoqueiras de Faro". Por sua vez, Inês Morais mostrou-se menos tolerante. Enquanto assistia às "atuações" do vencedor do Big Brother 2022, repetiu para si mesma «dois ou três dias...» e, mais tarde, no confessionário, admitiu que estava irritada com a situação.

Daniela Santos, por outro lado, tentou alinhar na brincadeira e chegou a acompanhar Miguel. Contudo, no confessionário, disse que rapidamente percebeu não ter grande aptidão para o improviso musical.

No final, Miguel acabou por cantar sozinho.

Este momento demonstrou, mais uma vez, as dinâmicas e tensões que se vivem dentro da casa do Secret Story - Desafio Final, onde o entretenimento e os pequenos conflitos fazem parte do dia a dia dos concorrentes.

