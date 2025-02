Sozinho, à chuva e em tronco nu: Miguel Vicente no seu momento mais frágil no Secret Story Desafio Final

Isolado e em tronco nu à chuva! Miguel Vicente após uma semana de intensos confrontos mostra cansaço!

Miguel Vicente após uma semana de intensos confrontos mostra cansaço! Cansaço ou estratégia? O afastamento do concorrente dos outros concorrentes já está a causar impacto no jogo!

No Secret Story - Desafio Final, Miguel Vicente vive dias intensos dentro da casa mais vigiada do país. Após uma semana marcada por confrontos e discussões com vários concorrentes, o vencedor do Big Brother 2022 demonstrou sinais de desgaste emocional, e afastou-se dos colegas num momento de isolamento no alpendre.

Numa cena que não passou despercebida, Miguel Vicente foi visto sozinho, em tronco nu, debaixo da chuva. O ambiente tenso e as constantes rivalidades parecem estar a afetar o concorrente, que optou por se afastar do grupo, num gesto que reflete o peso da pressão do jogo.

A sua postura solitária surge depois de vários desentendimentos que marcaram a última semana, aumentando a tensão dentro da casa. O cansaço e o desgaste emocional tornam-se cada vez mais evidentes, e a questão que se coloca agora é: como irá Miguel reagir nos próximos dias?