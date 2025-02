Exclusivo App TVI Reality: Miguel Vicente e Tiago Rufino em picardias: «sonso e falso»

Depois do programa Especial, Miguel Vicente impõe limites a Tiago Rufino e pede-lhe para que nunca mais lhe toque.

Tiago questiona o que o está a transtornar e o algarvio refere que é a “sonsice” do concorrente, referindo-se a imagens que viu no confessionário. No confessionário, Miguel revela estar a jogar com o Tiago e atira que o concorrente o acusa de ir apenas contra as mulheres, quando o próprio não tem jogo nem com mulheres nem homens.

Tiago continua atrás do Miguel e os dois acabam por entrar em picardia…

