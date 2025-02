Inês Morais mostra-se indignada ao saber quem são os nomeados desta semana: «Também tenho direito...»

No Especial do Secret Story - Desafio Final, Cláudio Ramos anunciou à Casa quem são os nomeados desta semana. Um pouco antes, o apresentador sugeriu à Voz passar um episódio da nova novela da TVI «A Protegida» todas as noites. Os concorrentes ficaram imensamento entusiasmados com esta hipótese.

Descubra quem são os concorrentes nomeados:

Miguel Vicente e Tiago Rufino ficaram nomeados automaticamente após Sanção da Voz, que aconteceu no início da Gala de Domingo à noite com Cláudio Ramos.

A acrescentar a estes dois, Inês Morais, Ossman Idrisse e Afonso juntam-se aos concorrentes nomeados.

As votações serão para SALVAR:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

INÊS MORAIS – 761 20 20 08

OSSMAN IDRISSE – 761 20 20 12

TIAGO RUFINO – 761 20 20 15

MIGUEL VICENTE – 761 20 20 22