Tiago Rufino reage a polémica com Miguel Vicente e confessa: «Ele passa a vida a provocar as pessoas (...) mas quando se brinca com o menino...»

No Última Hora do Secret Story - Desafio Final, analisamos as imagens de Tiago Rufino no Confessionário a desabafar sobre o que aconteceu com Miguel Vicente.

Tiago Rufinou provocou Miguel Vicente várias vezes e este acabou por perder a paciência. Como consequência, Miguel Vicente encheu um recipiente com água e atirou para cima de Tiago Rufino.

No Confessionário, Tiago Rufino reagiu a todos os acontecimentos. O concorrente confessou que Miguel Vicente passa a vida a provocar as pessoas e a tentar despertar reações, mas

«quando se brinca com o menino, cai o Carmo e a Trindade»

Tiago Rufino manteve uma atitude bastante calma face a Miguel Vicente e não lhe disse praticamente nada. Já a Daniela, constata que o objetivo do Miguel é causar um escândalo durante o dia para ser protagonista na gala. Afirma que o concorrente provoca para que os outros cheguem ao limite e seja ele visto como vítima. O Ossman é o único que parece entender o lado do Miguel, referindo que o algarvio deixou claro quais eram os seus limites.

No início da Gala de Domingo do Secret Story - Desafio Final, Miguel Vicente e Tiago Rufino foram sancionados pela Voz após provocações constante e reação de Miguel Vicente. A Voz relembrou o aviso que lhes tinha deixado na noite anterior e depois informou-os da sanção aplicada.