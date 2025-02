Inevitável! Incumprimento das ordens soberanas da Voz, levam a nova sanção no Desafio Final - Assista a todas as reações

As imagens do assalto à Casa do Secret Story! O impensável aconteceu

O Especial do Secret Story - Desafio Final, ficou marcado pelo anúncio de nova sanção na Casa.

No Diário do Secret Story, Maria Botelho Moniz revelou que iria haver sanção, apenas não sabíamos a razão. No final do Especial com Cláudio Ramos, os concorrentes assistiram às imagens que originaram a ira e, consequente decisão da Voz.

Miguel Vicente, Vânia Sá, Margarida Castro e Tiago Rufino ficaram de fora da festa temática. Vânia Sá ficou possuída por Miguel Vicente a ter escolhido para não ir à festa e a concorrente inclusivamente chorou.

Como «vingança», os concorrentes decidiram tomar de assalto a despensa da Casa, cuja utilização está vedada para situações específicas. Tiago Rufino e Margarida Castro tentaram que Vânia e Miguel Vicente ficassem quietos, mas sem sucesso, o que os fez cúmplices do ato.

A Voz anunciou que as regras impostas por ela são, como sempre, para serem cumpridas, e qualquer incumprimento das mesmas dá origem a uma sanção.

Desta forma, a Voz decidiu «poupar» os concorrentes as idas à despensa e abriu-a de livre e espontânea vontade. No entanto, os concorrentes encontraram-na completamente vazia. Além de ficarem sem comida, ficam também sem o café que é uma das «pedras basilares» dos nossos concorrentes. A decisão ficou tomada e não se sabe quando vai ser invertida.