Quem foi a «planta» eliminada? A decisão bombástica de Vânia Sá e Miguel Vicente chocou a casa! Veja aqui todas as reações!

Momento explosivo: A decisão mais aguardada da noite foi finalmente revelada: Quem foi a «planta» que abandonou o Secret Story Desafio Final? Veja aqui!

O momento mais aguardado por tudo e todos do Especial do Secret Story Desafio Final aconteceu esta noite, com Vânia Sá e Miguel Vicente a anunciar qual dos concorrentes em risco: Rita, Ossman ou Sandrina teria de abandonar o jogo. A decisão, descrita como «bombástica» pela Voz, deixou a casa em choque e promete mudar as dinâmicas e relações da casa.

Veteranos com poder absoluto

Vânia Sá e Miguel Vicente, que regressaram ao formato como concorrentes no passado domingo, 26 de janeiro, receberam da Voz uma tarefa que agitou a casa: Decidir quem, entre os três concorrentes considerados «plantas», deveria ser expulso.

Rita, Ossman e Sandrina enfrentaram a decisão dos dois concorrentes com nervosismo e ansiedade! E a escolha foi para... Rita Almeida.

Veja aqui a reação de todos:

Reação dos concorrentes

Durante o Especial apresentado por Cláudio Ramos, os veteranos revelaram a sua escolha, argumentando que a saída de Rita Almeida seria o melhor para a dinâmica do jogo. A decisão gerou reações intensas entre os restantes concorrentes. Rita desabou em lágrimas, e muitos foram os colegas que a abraçaram intensamente, num momento mesmo muito delicado.

Sandrina chegou mesmo a querer dar o seu lugar no jogo à colega.

O futuro do Desafio Final

Com a saída de Rita, as alianças dentro da casa deverão sofrer mudanças drásticas, enquanto a competição se intensifica. Acompanhe todas as novidades e acontecimentos ao minuto do Secret Story Desafio Final aqui.