O que é feito do vencedor de realities mais polémico de sempre? Mostramos-lhe tudo

Um reality é feito de muita coisa, mas a polémica é muitas vezes o que nos faz lembrar das pessoas que por ele passam, sobretudo quando se tornam vencedores e marcam as suas edições pela personalidade vincada. Miguel Vicente é sem dúvida um exemplo disso.

O jovem algarvio é um dos concorrentes mais marcantes — e mesmo o mais polémico — da história recente dos reality shows em Portugal. O algarvio deu-se a conhecer ao público no Big Brother 2022, edição que acabou por vencer, depois de meses intensos dentro da casa mais vigiada do país.

Ao longo do programa, Miguel destacou-se pela personalidade forte, pelas provocações constantes e pelos conflitos com vários concorrentes. Ainda assim, também protagonizou momentos de humor e diversão que conquistaram muitos espectadores, dividindo opiniões até ao fim da edição.

Depois da vitória no reality show da TVI, o ex-concorrente ainda participou num outro Desafio Final, mas acabou por desistir devido à pressão elevada. Atualmente, Miguel mantém-se bastante ativo nas redes sociais e continua a ser uma figura acompanhada pelo público, apesar de viver uma fase mais tranquila e focada na vida familiar.

O jovem dedica grande parte do tempo ao papel de pai do pequeno Duarte, fruto da relação com a companheira, Beatriz Castro. Nas redes sociais, o antigo concorrente partilha frequentemente momentos em família e mostra-se rendido à paternidade.

A viver no Algarve, Miguel continua também ligado ao estilo de vida saudável que já mantinha antes da fama televisiva. Os seguidores acompanham regularmente os treinos, as rotinas de atividade física e os cuidados com a alimentação através dos stories publicados no Instagram.

Apesar de continuar a gerar reações fortes entre os fãs dos reality shows, Miguel Vicente permanece como um dos vencedores mais polémicos, mediáticos e falados dos reality-shows em Portugal.