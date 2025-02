Surpresa na Gala! Miguel Vicente é chamado ao Confessionário e recebe o último castigo, uma sanção da Voz

Miguel Vicente recorda situação com Daniela Santos: «Ficou tão chateada»

Bruno de Carvalho entrou na casa do Desafio Final e Miguel Vicente foi o primeiro a recebê-lo! Veja como correu o primeiro encontro dos titãs

Na Gala do Secret Story - Desafio Final, Miguel Vicente foi chamado ao Confessionário e não foi pelo melhor motivo.

O concorrente assistiu a uma VT em que foi alertado pela Voz inúmeras vezes durante uma conversa com Vânia Sá. Ao mencionar diversos temas do exterior, a Voz informou Miguel Vicente que iria começar as nomeações votos em si.

Veja o momento tenso,

O concorrente pediu imensas desculpas à Voz, mas isso não fez com que isso invertesse a decisão do soberano do Desafio Final.

Miguel Vicente foi o primeiro concorrente salvo, com 62% dos votos. Veja o momento em que Cláudio Ramos anunciou quem era o concorrente expulso e a reação de Miguel Vicente.