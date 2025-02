Uma Gala marcada pelo choque e pela surpresa. A culpa é de Miguel Vicente!

Miguel Vicente em lágrimas e com saudades do filho: «É muito difícil...»

A Gala de sábado do Secret Story - Desafio Final, ficou marcada por momentos muitos intensos, discussões dramáticas e duelos imperdíveis.

Cláudio Ramos informou os concorrentes que iriam ver umas imagens que iriam ficar na sua memória. Ao longo da semana, os concorrentes foram inundados com pistas sobre o segredo da semana e muitas dúvidas surgiram sobre qual seria.

A jaula que tinham no meio da sala com cordas era uma das principais pistas. Miguel Vicente viu uma mensagem na parede e decidiu cortar as amarras dessa mesma jaula. Confrontado pela Voz, Miguel Vicente acreditava que iria ser nomeado, tudo isto perante o choque dos seus colegas que achavam que este iria ser sancionado.

Miguel Vicente dirigiu-se ao Confessionário e percebeu que a sua audácia ao cortar as amarras da jaula lhe valeu um benefício. A Voz deu a escolher ao concorrente ouvir uma mensagem da sua família, ou dar esse privilégio a outra pessoa. Miguel optou por dar a oportunidade a outra pessoa e escolheu Ossman. Uma decisão que, apesar de lhe ter custado, achou ter sido a mais correta.

Por estar dentro do jogo há menos tempo, Miguel Vicente tomou a decisão de dar a sua vantagem a alguém que já está há mais tempo dentro da Casa e também tem filhos.

Recorde-se que esta semana ficou marcada pelas lágrimas de Miguel Vicente com saudades do filho recém-nascido. Ossman foi a pessoa que esteve ao seu lado e o apoiou no momento mais frágil.