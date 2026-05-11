Sósia? Mónica Jardim confrontada com semelhança inesperada de convidada em direto

A emissão deste domingo do programa Em Família ficou marcada por um momento inesperado e divertido protagonizado por Mónica Jardim, Idevor Mendonça e a cantora Cristiana Santos.

A artista esteve presente no formato da TVI para dar a conhecer o seu mais recente tema, “Por Mim”, mas acabou por ser outro detalhe a captar a atenção de quem assistia ao programa.

Durante a conversa em direto, Idevor Mendonça reparou nas parecenças físicas entre a convidada e Mónica Jardim e não perdeu a oportunidade de brincar com a situação. O apresentador foi comentando as semelhanças entre as duas, criando um ambiente descontraído em estúdio e arrancando várias gargalhadas.

No seguimento da brincadeira, Idevor lançou ainda um desafio à colega de apresentação, sugerindo que Mónica Jardim mostrasse também os seus talentos musicais ao lado da sua “sósia”. A apresentadora, porém, recusou entrar nessa aventura e respondeu em tom divertido: “Não, não, cantar não. Deixo para a minha sósia. Ela representa bem”.

Cristiana Santos também acabou por alinhar no momento de humor e revelou que já ouviu várias vezes comentários sobre a semelhança com a apresentadora da TVI. “Dos maiores elogios que eu já recebi foi dizerem que era parecida consigo”, confessou a cantora, dirigindo-se diretamente a Mónica Jardim.