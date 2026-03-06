Estrela de reality show morre aos 25 anos em tragédia em alto-mar

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

14:20
A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story - Big Brother

A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

14:15
Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva - Big Brother

Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

12:36
Concorrente faz revelação chocante: «Vim para aqui com 8,30€ na conta» - Big Brother
03:09

Concorrente faz revelação chocante: «Vim para aqui com 8,30€ na conta»

12:20
«Tirei-lhe o tapete»: Em conversa com Eva, Ana arrasa Hugo - Big Brother
02:52

«Tirei-lhe o tapete»: Em conversa com Eva, Ana arrasa Hugo

12:12
Tenso: Ariana é infantil? Diana Dora não tem dúvidas - Big Brother
04:02

Tenso: Ariana é infantil? Diana Dora não tem dúvidas

11:53
Após ser apelidado de «Maçã Podre», João Ricardo revolta-se - Big Brother
04:09

Após ser apelidado de «Maçã Podre», João Ricardo revolta-se

11:43
Pedro não tem dúvidas: «O meu segredo não é o meu principal atributo» - Big Brother
03:01

Pedro não tem dúvidas: «O meu segredo não é o meu principal atributo»

11:41
Ana perde a cabeça e mete tudo em pratos limpos e elogia Pedro: «Caráter enorme» - Big Brother
03:33

Ana perde a cabeça e mete tudo em pratos limpos e elogia Pedro: «Caráter enorme»

11:33
Ricardo João arrasa Ana: «És boa pessoa, não és boa jogadora» - Big Brother
00:57

Ricardo João arrasa Ana: «És boa pessoa, não és boa jogadora»

11:30
A ferver: Nomeados atribuem bilhete de ida (para fora da casa) - Big Brother
04:03

A ferver: Nomeados atribuem bilhete de ida (para fora da casa)

11:26
Ricardo João não tem dúvidas do seu potencial dentro da casa: «Uma pessoa muito honesta» - Big Brother
00:45

Ricardo João não tem dúvidas do seu potencial dentro da casa: «Uma pessoa muito honesta»

11:12
«Força, foco e fé»: Hélder dá conselho a Liliana - Big Brother
02:13

«Força, foco e fé»: Hélder dá conselho a Liliana

10:17
O amor está no ar? Norberto já não larga Catarina - Big Brother
01:33

O amor está no ar? Norberto já não larga Catarina

02:00
Das lágrimas aos beijos na boca: Norberto consola Catarina debaixo dos lençóis - Big Brother
02:16

Das lágrimas aos beijos na boca: Norberto consola Catarina debaixo dos lençóis

01:33
Lágrimas, discussões e lençóis a ondular: Estes são os cinco momentos virais que marcaram a semana - Big Brother
02:17

Lágrimas, discussões e lençóis a ondular: Estes são os cinco momentos virais que marcaram a semana

01:24
Hélder «paga» para os colegas tirarem os fatos de planta: mas acaba a ser «castigado» - Big Brother
01:53

Hélder «paga» para os colegas tirarem os fatos de planta: mas acaba a ser «castigado»

01:14
Tensão máxima e lágrimas! Há um concorrente que ameaça desistir do Secret Story 10 - Big Brother
03:09

Tensão máxima e lágrimas! Há um concorrente que ameaça desistir do Secret Story 10

01:00
Strip escaldante de Diogo a Ariana agita a casa. Eva assiste a tudo e a cara com que fica não engana ninguém - Big Brother
03:02

Strip escaldante de Diogo a Ariana agita a casa. Eva assiste a tudo e a cara com que fica não engana ninguém

00:45
Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público - Big Brother
02:25

Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

00:40
Clima azeda entre Hugo e Ariana: «Estás a ser falsa!» - Big Brother
03:54

Clima azeda entre Hugo e Ariana: «Estás a ser falsa!»

00:25
Hugo faz aviso a Sara: «A Ariana levou barra minha, e agora vais ficar com rancor...» - Big Brother
04:30

Hugo faz aviso a Sara: «A Ariana levou barra minha, e agora vais ficar com rancor...»

00:15
Estalou o verniz entre Sara e Hugo: «Venenoso! De hoje não passa» - Big Brother
03:42

Estalou o verniz entre Sara e Hugo: «Venenoso! De hoje não passa»

23:46
«Para ti, o meu pijama é diferente...»: Norberto faz provocação picante a Catarina no quarto - Big Brother
01:22

«Para ti, o meu pijama é diferente...»: Norberto faz provocação picante a Catarina no quarto

23:34
João surpreende ao revelar quem acha que vai sair no domingo. E Diogo fica em choque - Big Brother
02:18

João surpreende ao revelar quem acha que vai sair no domingo. E Diogo fica em choque

23:28
Segredo em risco? Diogo «carrega» em Hélder e revela a sua teoria - Big Brother
01:21

Segredo em risco? Diogo «carrega» em Hélder e revela a sua teoria

Acompanhe ao minuto

Estrela de reality show morre aos 25 anos em tragédia em alto-mar

Estrela de reality show morre aos 25 anos em tragédia em alto-mar - Big Brother

Tinha apenas 25 anos e não resistiu a um trágico acidente que aconteceu em alto-mar.

Morreu uma estrela de um dos reality shows mais emblemáticos de sempre. Todd Morgan Meadows, um dos participantes de Pesca Radical, o reality transmitido pelo Discovery Channel há vários anos, caiu no mar do Alasca e acabou por perder a vida.

A notícia foi avançada pela Guarda Costeira dos Estados Unidos da América, que revelou que o acidente aconteceu a 25 de fevereiro, a cerca de 270 quilómetros do norte de Dutch Harbor, nas ilhas Aleutas.

Já este mês, o capitão do barco em que seguia, Rick Shelford, recorreu às redes sociais para lhe prestar uma sentida homenagem. 

«25 de fevereiro de 2026 foi o dia mais trágico na história do Aleutian Lady, no Mar de Bering. Perdemos o nosso irmão, Todd Meadows», começou por escrever, numa partilha feita no Instagram, onde revela que «Todd era família» para toda a tripulação.

E prosseguiu: «O seu sorriso era contagiante, e o som da sua gargalhada a subir as escadas da cabine de comando ou a ecoar pelo altifalante do convés é algo que levaremos connosco para sempre. O amor do Todd pelos seus filhos, pela sua família e pela sua vida era evidente em tudo o que fazia. Trabalhava arduamente, amava profundamente e trazia alegria a todos à sua volta.»

Navegar sem anúncios?
TORNE-SE PREMIUM

«Neste momento, os nossos corações estão partidos de uma forma que as palavras não conseguem expressar totalmente. O Todd fará para sempre parte deste barco, desta tripulação e desta irmandade. Embora o tenhamos perdido demasiado cedo, o seu legado viverá através dos seus filhos e em cada memória que guardamos dele. Descansa em paz, irmão, até nos encontrarmos novamente», findou.

Pode ver aqui:

 
Mais real do que isto? Só se for Premium. TVI Reality 24h, sites sem anúncios, benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Morte Tragedia

Fora da Casa

Sem dó nem piedade. Bárbara Parada «atira-se» a Francisco Monteiro: «A minha relação passada terminava 37 vezes por mês»

Sem dó nem piedade. Bárbara Parada «atira-se» a Francisco Monteiro: «A minha relação passada terminava 37 vezes por mês»

Há 2h e 10min
Rita Almeida quebra silêncio após separação de Marcelo Palma: «Nunca se esqueçam que o mundo gira»

Rita Almeida quebra silêncio após separação de Marcelo Palma: «Nunca se esqueçam que o mundo gira»

Há 2h e 22min
Já fazem planos a sós? Soraia Sousa lança convite a instrutor Joaquim «Data, hora!»

Já fazem planos a sós? Soraia Sousa lança convite a instrutor Joaquim «Data, hora!»

Hoje às 09:54
Xana Carvalho mostra antes e depois e deixa um grito de revolta: «A obesidade não se combate com humilhação»

Xana Carvalho mostra antes e depois e deixa um grito de revolta: «A obesidade não se combate com humilhação»

Ontem às 17:46
Abalou, mas não o venceu! Saiba o momento mais difícil de Rui Freitas na base da 1ª Companhia

Abalou, mas não o venceu! Saiba o momento mais difícil de Rui Freitas na base da 1ª Companhia

Ontem às 16:56
Gritos sem fim! Vânia Sá mostra momento de pânico com a filha bebé: «Ai meu Deus, Leonor!»

Gritos sem fim! Vânia Sá mostra momento de pânico com a filha bebé: «Ai meu Deus, Leonor!»

Ontem às 16:02
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Profissão de Sara do Secret Story é tudo menos aquilo que se esperava. Conheça a história da concorrente

Profissão de Sara do Secret Story é tudo menos aquilo que se esperava. Conheça a história da concorrente

Ontem às 11:46
O impressionante antes e depois. Sara do Secret Story passou por mudança radical antes de entrar na casa

O impressionante antes e depois. Sara do Secret Story passou por mudança radical antes de entrar na casa

Ontem às 11:41
Loiro e sem músculos: veja como era João antes da transformação

Loiro e sem músculos: veja como era João antes da transformação

Ontem às 16:06
O auge da sensualidade. Esta recruta da Primeira Companhia tem fotografias de cortar a respiração

O auge da sensualidade. Esta recruta da Primeira Companhia tem fotografias de cortar a respiração

5 jan, 18:58
Já fazem planos a sós? Soraia Sousa lança convite a instrutor Joaquim «Data, hora!»

Já fazem planos a sós? Soraia Sousa lança convite a instrutor Joaquim «Data, hora!»

Hoje às 09:54
Ver Mais

Notícias

A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

Há 11 min
Sem dó nem piedade. Bárbara Parada «atira-se» a Francisco Monteiro: «A minha relação passada terminava 37 vezes por mês»

Sem dó nem piedade. Bárbara Parada «atira-se» a Francisco Monteiro: «A minha relação passada terminava 37 vezes por mês»

Há 2h e 10min
Rita Almeida quebra silêncio após separação de Marcelo Palma: «Nunca se esqueçam que o mundo gira»

Rita Almeida quebra silêncio após separação de Marcelo Palma: «Nunca se esqueçam que o mundo gira»

Há 2h e 22min
Impedidos de regressar a Portugal, Margarida e Gonçalo vivem momentos de angústia e pedem ajuda

Impedidos de regressar a Portugal, Margarida e Gonçalo vivem momentos de angústia e pedem ajuda

Há 3h e 1min
Estrela de reality show morre aos 25 anos em tragédia em alto-mar

Estrela de reality show morre aos 25 anos em tragédia em alto-mar

Hoje às 10:28
Ver Mais Notícias

Opinião

Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

Hoje às 00:45
Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

4 mar, 18:40
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher
06:06

Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher

Ontem às 22:27
Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas
00:52

Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas

4 mar, 00:20
Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky
03:14

Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky

2 mar, 19:46
Estratégia ou aproximação genuína? Amigas de Eva e Primo de Diogo comentam
02:00

Estratégia ou aproximação genuína? Amigas de Eva e Primo de Diogo comentam

2 mar, 19:43
À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele
03:03

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele

28 fev, 10:35
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

Há 11 min
Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

Há 16 min
Rita Almeida quebra silêncio após separação de Marcelo Palma: «Nunca se esqueçam que o mundo gira»

Rita Almeida quebra silêncio após separação de Marcelo Palma: «Nunca se esqueçam que o mundo gira»

Há 2h e 22min
Estrela de reality show morre aos 25 anos em tragédia em alto-mar

Estrela de reality show morre aos 25 anos em tragédia em alto-mar

Hoje às 10:28
De luto e devastada, comentadora do Secret Story faz partilha arrepiante: «Hoje foi por ti»

De luto e devastada, comentadora do Secret Story faz partilha arrepiante: «Hoje foi por ti»

Ontem às 15:52
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Padrinhos do casamento escolhidos? Nelson Fernandes e Solange Tavares deixam garantia sobre o assunto!

Padrinhos do casamento escolhidos? Nelson Fernandes e Solange Tavares deixam garantia sobre o assunto!

Há 1h e 25min
Francisco Monteiro sentencia: "Não existe vice-versa"

Francisco Monteiro sentencia: "Não existe vice-versa"

Há 2h e 18min
Entrevista explosiva: Bárbara Parada e Guilherme Baptista colocam tudo em pratos limpos!

Entrevista explosiva: Bárbara Parada e Guilherme Baptista colocam tudo em pratos limpos!

Há 3h e 52min
"É um desejo dos dois": Solange Tavares e Nelson Fernandes fazem revelações sobre o casamento

"É um desejo dos dois": Solange Tavares e Nelson Fernandes fazem revelações sobre o casamento

Ontem às 14:12
Marta Cardoso explica invulgar decisão: "Não me fazem falta"

Marta Cardoso explica invulgar decisão: "Não me fazem falta"

Ontem às 09:34
Ver Mais Outros Sites