Sandro namora com mulher 22 anos mais nova. E estas são as juras de amor que trocam em público

Sandro, ex-concorrente do Secret Story, encontrou o amor fora da casa mais vigiada do país. O ex-participante está a viver uma relação com Nádia Sousa, uma jovem de 22 anos que tem chamado a atenção dos seguidores pelas suas partilhas nas redes sociais e, respetivamente, pelo apoio incondicional a Sandro durante a estadia na casa mais vigiada do país.

Depois da expulsão de Sandro do reality show, Nádia recorreu às redes sociais para partilhar uma declaração comovente ao namorado, que acabou por revelar o carinho e a admiração que sente por ele. «Hoje chorei contigo. Chorámos todos aqui em casa. Não tiveste uma infância nada fácil como já tiveste oportunidade de partilhar», começou por escrever.

A jovem, que diz identificar-se com a sensibilidade do companheiro, destacou a ligação emocional que os une: «Foi difícil para mim ver-te chorar, mas foi gratificante ver-te exprimir os teus sentimentos. Tenho aprendido muito com o Sandro, muito mesmo. Nele encontrei um amigo, confidente, companheiro, psicólogo…»

Nádia aproveitou ainda para elogiar a forma como Sandro enfrenta as dificuldades: «O Sandro é uma pessoa bastante resiliente, perspicaz, com uma capacidade extrema em saber lidar com as adversidades da vida. Tem-me ensinado a lidar também.»

Numa mensagem repleta de ternura, a jovem lembrou que o namorado tem sido uma presença essencial na sua vida, sobretudo depois da perda do pai: «Perdi o meu pai aos 19 anos e não tem sido fácil, mas com o Sandro tem sido mais leve. Ele é mesmo um velhote sábio e gostava muito que todos na vida tivessem um Sandro.»

Consciente das críticas sobre a diferença de idades, Nádia fez questão de esclarecer: «Não, ele não é meu pai. Não estou com o Sandro porque preciso de um homem mais velho. Estou com o Sandro pela pessoa que ele é. Porque de todos os vazios que eu tenho, o Sandro inconscientemente sabe como os preencher.»

A mensagem terminou de forma cúmplice e apaixonada: «Somos muito unidos em tudo. Chorou ele e chorei eu. Vibro a cada conquista dele e tenho a certeza que esta será mais uma. Vai com tudo, meu amor.»