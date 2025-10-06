Sandro namora com mulher 22 anos mais nova. E estas são as juras de amor que trocam em público

Ao Minuto

17:10
Leandro responde a Rui: «Canta muito mas não me alegra» - Big Brother
02:27

Leandro responde a Rui: «Canta muito mas não me alegra»

17:09
Raquel critica escolha de Fábio: «É uma escolha fácil» - Big Brother
08:06

Raquel critica escolha de Fábio: «É uma escolha fácil»

17:07
Vera indignada com acusação de Leandro: «Estou cansada» - Big Brother
07:02

Vera indignada com acusação de Leandro: «Estou cansada»

16:34
Ana Cristina critica Fábio e aponta-o como a pessoa menos inspiradora - Big Brother
05:36

Ana Cristina critica Fábio e aponta-o como a pessoa menos inspiradora

16:02
«A maior bomba»: Sandro fica em choque ao descobrir o segredo de Liliana e o casal verdadeiro do Secret Story - Big Brother

«A maior bomba»: Sandro fica em choque ao descobrir o segredo de Liliana e o casal verdadeiro do Secret Story

16:01
Liliana conversa com Fábio: «Posso chegar lá fora e não me identificar» - Big Brother
04:42

Liliana conversa com Fábio: «Posso chegar lá fora e não me identificar»

15:46
Liliana para Fábio: «A minha mãe deve estar tipo "por favor sai daí"» - Big Brother
04:17

Liliana para Fábio: «A minha mãe deve estar tipo "por favor sai daí"»

15:40
Secret Story 9: Há mais dois segredos revelados - e não vai acreditar a quem pertencem - Big Brother

Secret Story 9: Há mais dois segredos revelados - e não vai acreditar a quem pertencem

15:32
As carícias de Fábio a Liliana durante o almoço que saltaram à vista de todos - Big Brother
01:07

As carícias de Fábio a Liliana durante o almoço que saltaram à vista de todos

15:31
Liliana com ciúmes de Fábio: Saiba o que aconteceu - Big Brother
07:50

Liliana com ciúmes de Fábio: Saiba o que aconteceu

14:56
Esqueceram-se do segredo? Pedro e Marisa quase que se beijam à frente de todos - Big Brother
02:51

Esqueceram-se do segredo? Pedro e Marisa quase que se beijam à frente de todos

14:43
Do fim do noivado à cumplicidade com Fábio: Liliana já não o larga - Big Brother

Do fim do noivado à cumplicidade com Fábio: Liliana já não o larga

14:16
Liliana revela aos colegas o que se passou no confessionário com Zé: «Recebi uma carta» - Big Brother
07:39

Liliana revela aos colegas o que se passou no confessionário com Zé: «Recebi uma carta»

14:07
Quase de lábios colados: As imagens quentes de Liliana e Fábio antes do fim do noivado - Big Brother
02:08

Quase de lábios colados: As imagens quentes de Liliana e Fábio antes do fim do noivado

14:06
Fim de noivado, insultos e provocações: a cadeira quente que deixou a casa virada do avesso - Big Brother

Fim de noivado, insultos e provocações: a cadeira quente que deixou a casa virada do avesso

13:47
Dylan desconfiado do segredo de Vera: «Eu ia carregar» - Big Brother
08:08

Dylan desconfiado do segredo de Vera: «Eu ia carregar»

13:41
Rui perto do segredo de Pedro Jorge? Concorrente revela comportamento na gala que denunciou tudo - Big Brother
07:22

Rui perto do segredo de Pedro Jorge? Concorrente revela comportamento na gala que denunciou tudo

13:18
Dylan mais perto que nunca do segredo de Liliana? «Alguém foi pedido em casamento quando entramos (...) associei à Liliana» - Big Brother
13:22

Dylan mais perto que nunca do segredo de Liliana? «Alguém foi pedido em casamento quando entramos (...) associei à Liliana»

12:53
Nova pista surge na casa e Leandro e Raquel são os únicos a reparar - Big Brother
03:15

Nova pista surge na casa e Leandro e Raquel são os únicos a reparar

12:51
Raquel passa-se com Lídia: «Reduz-te à tua insignificância» - Big Brother
01:06

Raquel passa-se com Lídia: «Reduz-te à tua insignificância»

12:49
Fábio e Liliana cúmplices depois do fim do namoro com Zé: «Quero lá saber do que as pessoas vão dizer» - Big Brother
01:06

Fábio e Liliana cúmplices depois do fim do namoro com Zé: «Quero lá saber do que as pessoas vão dizer»

12:48
Na manhã a seguir a ter terminado com Zé, Liliana e Fábio mostram-se inseparáveis - Big Brother
02:52

Na manhã a seguir a ter terminado com Zé, Liliana e Fábio mostram-se inseparáveis

12:41
Revoltada, Lídia confronta Ana Cristina depois de desacato: «Voltas-me a tocar...» - Big Brother
05:07

Revoltada, Lídia confronta Ana Cristina depois de desacato: «Voltas-me a tocar...»

12:38
Cláudio Ramos toma posição sobre o fim do noivado de Liliana: «O que dizem é execrável» - Big Brother

Cláudio Ramos toma posição sobre o fim do noivado de Liliana: «O que dizem é execrável»

12:33
Estalou o verniz! Ana Cristina berra: «Cala-te Lídia!» - Big Brother
07:49

Estalou o verniz! Ana Cristina berra: «Cala-te Lídia!»

Sandro namora com mulher 22 anos mais nova. E estas são as juras de amor que trocam em público

  • Secret Story
  • Há 1h e 57min
Sandro namora com mulher 22 anos mais nova. E estas são as juras de amor que trocam em público - Big Brother

Sandro, ex-concorrente do Secret Story, vive um romance com Nádia Sousa, 22 anos mais nova. A jovem declarou-se nas redes sociais com uma mensagem emotiva, onde revelou a cumplicidade que os une e garantiu que o que sente por ele é «um amor genuíno e sem preconceitos».

Sandro, ex-concorrente do Secret Story, encontrou o amor fora da casa mais vigiada do país. O ex-participante está a viver uma relação com Nádia Sousa, uma jovem de 22 anos que tem chamado a atenção dos seguidores pelas suas partilhas nas redes sociais e, respetivamente, pelo apoio incondicional a Sandro durante a estadia na casa mais vigiada do país.

Depois da expulsão de Sandro do reality show, Nádia recorreu às redes sociais para partilhar uma declaração comovente ao namorado, que acabou por revelar o carinho e a admiração que sente por ele. «Hoje chorei contigo. Chorámos todos aqui em casa. Não tiveste uma infância nada fácil como já tiveste oportunidade de partilhar», começou por escrever.

A jovem, que diz identificar-se com a sensibilidade do companheiro, destacou a ligação emocional que os une: «Foi difícil para mim ver-te chorar, mas foi gratificante ver-te exprimir os teus sentimentos. Tenho aprendido muito com o Sandro, muito mesmo. Nele encontrei um amigo, confidente, companheiro, psicólogo…»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @_nadia_sousaa_

Nádia aproveitou ainda para elogiar a forma como Sandro enfrenta as dificuldades: «O Sandro é uma pessoa bastante resiliente, perspicaz, com uma capacidade extrema em saber lidar com as adversidades da vida. Tem-me ensinado a lidar também.»

Numa mensagem repleta de ternura, a jovem lembrou que o namorado tem sido uma presença essencial na sua vida, sobretudo depois da perda do pai: «Perdi o meu pai aos 19 anos e não tem sido fácil, mas com o Sandro tem sido mais leve. Ele é mesmo um velhote sábio e gostava muito que todos na vida tivessem um Sandro.»

Consciente das críticas sobre a diferença de idades, Nádia fez questão de esclarecer: «Não, ele não é meu pai. Não estou com o Sandro porque preciso de um homem mais velho. Estou com o Sandro pela pessoa que ele é. Porque de todos os vazios que eu tenho, o Sandro inconscientemente sabe como os preencher.»

A mensagem terminou de forma cúmplice e apaixonada: «Somos muito unidos em tudo. Chorou ele e chorei eu. Vibro a cada conquista dele e tenho a certeza que esta será mais uma. Vai com tudo, meu amor.»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @_nadia_sousaa_

