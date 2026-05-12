Seguiu as pisadas da mãe ao entrar num Reality. Há dois meses teve o segundo filho e o parto foi «assustador»

Natacha Sofia, ex-concorrente do Love on Top e filha de Rute Freitas, antiga participante do Secret Story, foi mãe pela segunda vez no passado dia 12 de março. O bebé, Liam, nasceu fruto da relação da jovem com o cantor Cire, mas o momento ficou marcado por um enorme susto vivido pela família.

Através das redes sociais, foi partilhado um emocionante testemunho sobre os momentos dramáticos que antecederam o nascimento do bebé. “Hoje vivemos um dos momentos mais assustadores das nossas vidas… mas também um dos mais felizes”, pode ler-se na publicação feita no Instagram.

Segundo o relato, Natacha Sofia deu entrada de urgência no Hospital de Vila Franca de Xira devido a um descolamento da placenta, uma situação delicada que obrigou à rápida intervenção da equipa médica. “Em poucos instantes, mais de 10 profissionais estavam à volta dela”, revelaram, destacando a rapidez e o profissionalismo dos médicos e enfermeiros envolvidos.

Perante a gravidade da situação, foi necessária uma cesariana de urgência. “Foram momentos de muito medo e muita incerteza”, confessaram ainda. Apesar do susto, tudo acabou por correr da melhor forma e o pequeno Liam nasceu saudável, enquanto Natacha ficou estável.

A família aproveitou ainda para agradecer publicamente à equipa do Hospital de Vila Franca de Xira pelo apoio prestado num dos momentos mais difíceis das suas vidas. “Hoje o nosso coração está cheio de gratidão”, escreveram.

Recorde-se que para além de Liam, Natacha Sofia é também mãe de Lara, de seis anos, também fruto da relação com Cire.