Renata passa-se em dia de Natal e coloca decorações da casa no chão: «Farta! Acabou o Natal». Mas recebe aviso: «Isso não! Está maluca»

No Secret Story - Casa dos Segredos, Renata tira a decoração natalícia da mesa e coloca no chão. A concorrente retira os enfeites natalícios enquanto afirma estar 'farta' do dia festivo. Diogo Alexandre apanha os objetos e volta a colocar no sítio.

Na manhã deste dia de Natal, Renata começou a retirar algumas das decorações natalícias enquanto se mostrou irritada: «E esta decoração pindérica, tipo…Não entendo isto. Já acabou o Natal. Já acabou. Estou farta destas bolas. Estou farta de tudo»

Diogo Alexandre acabou por colocar tudo de volta no sítio e afirmou: «Isso não! Está maluca».

Leo acrescentou: «Renata, acho que podes fazer melhor». Enquanto isso, Renata afirmou ao virar costas: «Chatos».

Já no jardim, continuou reclamar e dirigiu-se a Maycon: «És uma pessoa mal disposta. Que faz de conta que gosta de Natal. Mas ontem, quando foi para abrir prendas, estavas todo contente, não era? Pois, interessa-te». A isto, o visado respondeu: «Eu também vi a tua felicidade em saber as minhas, para depois ver as tuas».

O jovem da Nazaré acrescentou: «Acordaste sem paciência. Ainda bem que hoje dizes isso como uma justificativa, quando eu acordar sem paciência. Vou dizer essa. Pode ser que resulte. Pode ser que não».

«Pode ser que resulte, achar mais das pessoas a terem noção do que é. Não, não somos amigas, não gosto de vocês», concluiu Renata.