A não perder: Noélia Pereira faz procedimento estético e mostra tudo!

Surpreendente! As maiores transformações de sempre da história dos realities: Será que as vai reconhecer?

Noélia Pereira, ex-concorrente do Big Brother, fez um novo procedimento estético e mostrou tudo através das redes sociais. Na sua página de Instagram, a algarvia, em conjunto com a profissional que fez o procedimento, publicaram um vídeo com todos os detalhes.

«A nossa paciente Noélia veio novamente à consulta de Medicina Estética para uma reavaliação e nova aplicação de botox . Na consulta, aconselhei-a a realizar a aplicação de Bioestimulador de colagénio», explicou a Dra. Ana Filipa Correia.

Em causa, segundo a profissional está «o Radiesse», que «é um bioestimulador de colágeno à base de hidroxiapatita de cálcio e permite estimular esse colagénio que já não estamos a produzir em tanta quantidade».

O procedimento, continuou, «estimula a produção de colagénio, melhorando a firmeza e elasticidade da pele», dá um «efeito lifting, com resultados progressivos e duradouros, que começam a ser visíveis aos 6 meses, com resultado final após 24 meses da aplicação», melhora a «qualidade da pele, deixando-a mais jovem e firme», é «versátil e seguro, podendo ser aplicado no rosto, pescoço, mãos e decote, por exemplo».

Veja o vídeo com todos do procedimento estético e percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com imagens da transformação surpreendente de Noélia Pereira. Espreite ainda as maiores transformações de sempre dos reality shows portugueses.