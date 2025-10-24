Noélia Pereira chora morte ligada a ex-concorrente do Big Brother

Ao Minuto

19:55
Dylan desabafa com Mariana e admite interesse em Inês: «O melhor é não dizer nada» - Big Brother
03:40

Dylan desabafa com Mariana e admite interesse em Inês: «O melhor é não dizer nada»

19:48
Emoção: Fábio pede a Liliana que diga «amo-te» olhos nos olhos - Big Brother
02:40

Emoção: Fábio pede a Liliana que diga «amo-te» olhos nos olhos

19:39
Fábio perde a paciência com Liliana: «És ridícula e ingrata» - Big Brother
04:02

Fábio perde a paciência com Liliana: «És ridícula e ingrata»

19:30
Risos. Pedro convence as Marisas a massajá-lo e Marisa admite: «Assim ninguém desconfia» - Big Brother
03:22

Risos. Pedro convence as Marisas a massajá-lo e Marisa admite: «Assim ninguém desconfia»

19:24
Marisa Susana farta de Pedro: «Se calhar nem o quero ver cá fora» - Big Brother
03:16

Marisa Susana farta de Pedro: «Se calhar nem o quero ver cá fora»

19:17
Fim à vista? Fábio e Liliana em nova discussão: «Isto assim não vai resultar» - Big Brother
04:35

Fim à vista? Fábio e Liliana em nova discussão: «Isto assim não vai resultar»

18:54
Sandro quer juntar Liliana e Zé? Lídia conta tudo em direto - Big Brother
00:54

Sandro quer juntar Liliana e Zé? Lídia conta tudo em direto

18:52
Como nunca o viu: Fábio em lágrimas no confessionário «Isto é uma palhaçada» - Big Brother
04:54

Como nunca o viu: Fábio em lágrimas no confessionário «Isto é uma palhaçada»

18:47
Pista 'milionária': Concorrentes acreditam que há um rico escondido na Casa - Big Brother
03:13

Pista 'milionária': Concorrentes acreditam que há um rico escondido na Casa

18:43
Sanção em direto: Bruna perde 1000€ e responde à Voz - Big Brother
01:29

Sanção em direto: Bruna perde 1000€ e responde à Voz

18:41
Saudades de Vera? Marisa Susana em missão com in-ear: “A minha presença é notada por mim mesma” - Big Brother
06:15

Saudades de Vera? Marisa Susana em missão com in-ear: “A minha presença é notada por mim mesma”

18:25
Aos Berros: Bruna explode com Leandro e acusa-o de falta de respeito - Big Brother
04:48

Aos Berros: Bruna explode com Leandro e acusa-o de falta de respeito

17:11
«Só vos desprezo»: Inês explode contra Ana Cristina - Big Brother
03:13

«Só vos desprezo»: Inês explode contra Ana Cristina

17:08
Alerta discussão. Pedro Jorge perde a paciência com Bruna: «Baixas o tom» - Big Brother
04:43

Alerta discussão. Pedro Jorge perde a paciência com Bruna: «Baixas o tom»

17:04
Leandro confronta o grupo oposto: «Quem cala consente» - Big Brother
04:52

Leandro confronta o grupo oposto: «Quem cala consente»

17:03
Pedro é influenciável? Os colegas não têm dúvidas - Big Brother
04:43

Pedro é influenciável? Os colegas não têm dúvidas

17:01
Sem papas na língua. Ana arrasa Pedro em plena dinâmica: «Não tens argumentos» - Big Brother
04:08

Sem papas na língua. Ana arrasa Pedro em plena dinâmica: «Não tens argumentos»

16:33
Ana Cristina tem prazer com o mal dos outros? Dylan não tem dúvidas de que sim - Big Brother
04:22

Ana Cristina tem prazer com o mal dos outros? Dylan não tem dúvidas de que sim

15:57
Fogo: Liliana vai com tudo e discute com Ana Cristina e Inês - Big Brother
03:54

Fogo: Liliana vai com tudo e discute com Ana Cristina e Inês

15:26
Liliana desabafa com Marisa sobre Fábio: «Quero ver» - Big Brother
04:19

Liliana desabafa com Marisa sobre Fábio: «Quero ver»

15:16
Mais cúmplices que nunca: Inês e Dylan imploram à Voz um «lanchinho» - Big Brother
01:53

Mais cúmplices que nunca: Inês e Dylan imploram à Voz um «lanchinho»

15:13
Inédito. Leandro recebe avião: «Até ao fim» - Big Brother
02:49

Inédito. Leandro recebe avião: «Até ao fim»

15:12
Ciúmes de Vera? Liliana lança farpa a Fábio «Gosto de brilhar sozinha» - Big Brother
06:35

Ciúmes de Vera? Liliana lança farpa a Fábio «Gosto de brilhar sozinha»

14:50
Liliana antecipa gala de domingo: «Vai dar uma reviravolta...» - Big Brother
02:15

Liliana antecipa gala de domingo: «Vai dar uma reviravolta...»

14:40
Liliana quer a expulsão de Bruno: «Esta casa ia mudar» - Big Brother
04:23

Liliana quer a expulsão de Bruno: «Esta casa ia mudar»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Noélia Pereira chora morte ligada a ex-concorrente do Big Brother

Noélia Pereira chora morte ligada a ex-concorrente do Big Brother - Big Brother

Noélia Pereira deixou uma mensagem comovente a Bárbara Parada, que vive um momento de dor com a morte da cadela Kika. As duas participaram juntas no “Big Brother - Desafio Final”, da TVI.

Bárbara Parada vive dias difíceis após a morte da cadela Kika, e uma das primeiras pessoas a manifestar-se publicamente foi Noélia Pereira. A ex-concorrente do “Big Brother” recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem carregada de emoção e empatia.

Nos comentários à publicação de Bárbara Parada, Noélia Pereira não conteve a emoção: Ai! Estou em lágrimas contigo, começou por escrever a algarvia, que criou laços de amizade com a jovem durante o “Big Brother - Desafio Final”, emitido pela TVI em 2024.

A empresária recordou ainda os momentos partilhados dentro da casa, quando Bárbara falava com carinho da sua companheira de quatro patas: Só me lembro do amor que tinhas ao falar da tua cadelinha, quando estávamos fechadas. Lembro-me tão bem de falares dela e senti o amor que tinhas por ela.”

Por fim, Noélia Pereira deixou uma mensagem de força à amiga, reconhecendo a dor de perder um animal tão especial: “Nem quero imaginar o quão difícil foi e está a ser esta partida! Sente um abraço meu.”

Veja, em baixo, a publicação original.

 

 

A publicação rapidamente gerou uma onda de mensagens de apoio a Bárbara Parada, com muitos seguidores a partilharem palavras de conforto e a sublinharem o gesto solidário de Noélia Pereira.

Relacionados

Eduardo Ferreira quebra o silêncio sobre Marco Paulo e revela segredos nunca contados

Revelação chocante: Kim Kardashian descobre aneurisma cerebral em exame

Cristina Ferreira reage a polémica com famosa atriz portuguesa: «Comentários assustadores»
Temas: Noélia Pereira Bárbara Parada Big Brother Morte Luto

Fora da Casa

A revelação que deixou todos em choque: Sandro quer juntar novamente Liliana e Zé

A revelação que deixou todos em choque: Sandro quer juntar novamente Liliana e Zé

Há 1h e 12min
Esta foi a 'polémica' reação de Cristiana Jesus ao caso do filho da vereadora de Vagos

Esta foi a 'polémica' reação de Cristiana Jesus ao caso do filho da vereadora de Vagos

Há 2h e 15min
Eduardo Ferreira quebra o silêncio sobre Marco Paulo e revela segredos nunca contados

Eduardo Ferreira quebra o silêncio sobre Marco Paulo e revela segredos nunca contados

Hoje às 16:40
Este é o carro de luxo de Vera de que todos falam: Ex-concorrente exibe automóvel de sonho

Este é o carro de luxo de Vera de que todos falam: Ex-concorrente exibe automóvel de sonho

Hoje às 16:36
Bruna Gomes e Bernardo Sousa voltam aos reality shows? A "prova" que está a dar que falar

Bruna Gomes e Bernardo Sousa voltam aos reality shows? A "prova" que está a dar que falar

Hoje às 16:25
Revelação chocante: Kim Kardashian descobre aneurisma cerebral em exame

Revelação chocante: Kim Kardashian descobre aneurisma cerebral em exame

Hoje às 15:51
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Este é o carro de luxo de Vera de que todos falam: Ex-concorrente exibe automóvel de sonho

Este é o carro de luxo de Vera de que todos falam: Ex-concorrente exibe automóvel de sonho

Hoje às 16:36
Vera arranca suspiros dentro e fora da casa. As fotografias ousadas da concorrente do Secret Story

Vera arranca suspiros dentro e fora da casa. As fotografias ousadas da concorrente do Secret Story

2 out, 11:41
Ele nem sonha que isto aconteceu cá fora. Família de Fábio celebra conquista marcante do concorrente

Ele nem sonha que isto aconteceu cá fora. Família de Fábio celebra conquista marcante do concorrente

Hoje às 12:52
Fábio é familiar de um ex-concorrente do Secret Story - as imagens que comprovam

Fábio é familiar de um ex-concorrente do Secret Story - as imagens que comprovam

7 out, 10:31
Liliana 'destronada': Há um novo concorrente no fim do ranking de Popularidade. E ninguém esperava

Liliana 'destronada': Há um novo concorrente no fim do ranking de Popularidade. E ninguém esperava

Ontem às 10:25
Ver Mais

Notícias

A revelação que deixou todos em choque: Sandro quer juntar novamente Liliana e Zé

A revelação que deixou todos em choque: Sandro quer juntar novamente Liliana e Zé

Há 1h e 12min
Esta foi a 'polémica' reação de Cristiana Jesus ao caso do filho da vereadora de Vagos

Esta foi a 'polémica' reação de Cristiana Jesus ao caso do filho da vereadora de Vagos

Há 2h e 15min
Noélia Pereira chora morte ligada a ex-concorrente do Big Brother

Noélia Pereira chora morte ligada a ex-concorrente do Big Brother

Há 3h e 57min
Eduardo Ferreira quebra o silêncio sobre Marco Paulo e revela segredos nunca contados

Eduardo Ferreira quebra o silêncio sobre Marco Paulo e revela segredos nunca contados

Hoje às 16:40
Este é o carro de luxo de Vera de que todos falam: Ex-concorrente exibe automóvel de sonho

Este é o carro de luxo de Vera de que todos falam: Ex-concorrente exibe automóvel de sonho

Hoje às 16:36
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

Ontem às 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

Ontem às 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

Ontem às 16:43
Furioso, Dylan ameaça desistir e faz as malas: «Vou-me pôr daqui para fora, já me está a meter nojo»
02:24

Furioso, Dylan ameaça desistir e faz as malas: «Vou-me pôr daqui para fora, já me está a meter nojo»

Ontem às 08:50
Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar

17 out, 00:18
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

Ontem às 18:25
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

Ontem às 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos

17 out, 01:21
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após saber de morte, Noélia Pereira desabafa: "Estou em lágrimas contigo"

Após saber de morte, Noélia Pereira desabafa: "Estou em lágrimas contigo"

Hoje às 12:38
Jéssica Vieira declara-se a pessoa especial: "Amo-te para sempre"

Jéssica Vieira declara-se a pessoa especial: "Amo-te para sempre"

22 out, 16:29
Não foi só a agressão. Eis a coincidência que une Marco, do primeiro «Big Brother, a Vera, do «Secret Story»

Não foi só a agressão. Eis a coincidência que une Marco, do primeiro «Big Brother, a Vera, do «Secret Story»

22 out, 09:43
Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

21 out, 15:25
Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

21 out, 12:58
Ver Mais Outros Sites