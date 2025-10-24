Noélia Pereira chora morte ligada a ex-concorrente do Big Brother

Romance ao rubro! As fotos escaldantes de Bárbara Parada e Francisco Monteiro no destino de sonho

Bárbara Parada vive dias difíceis após a morte da cadela Kika, e uma das primeiras pessoas a manifestar-se publicamente foi Noélia Pereira. A ex-concorrente do “Big Brother” recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem carregada de emoção e empatia.

Nos comentários à publicação de Bárbara Parada, Noélia Pereira não conteve a emoção: “Ai! Estou em lágrimas contigo”, começou por escrever a algarvia, que criou laços de amizade com a jovem durante o “Big Brother - Desafio Final”, emitido pela TVI em 2024.

A empresária recordou ainda os momentos partilhados dentro da casa, quando Bárbara falava com carinho da sua companheira de quatro patas: “Só me lembro do amor que tinhas ao falar da tua cadelinha, quando estávamos fechadas. Lembro-me tão bem de falares dela e senti o amor que tinhas por ela.”

Por fim, Noélia Pereira deixou uma mensagem de força à amiga, reconhecendo a dor de perder um animal tão especial: “Nem quero imaginar o quão difícil foi e está a ser esta partida! Sente um abraço meu.”

Veja, em baixo, a publicação original.

A publicação rapidamente gerou uma onda de mensagens de apoio a Bárbara Parada, com muitos seguidores a partilharem palavras de conforto e a sublinharem o gesto solidário de Noélia Pereira.