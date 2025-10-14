Após grande perda de peso, Noélia Pereira partilha exames e deixa seguidores alarmados

Ao Minuto

18:14
Pedro e Marisa dão novo beijo às escondidas e quase são apanhados em flagrante - Big Brother
03:41

18:06
Liliana grita alto e bom som com Pedro Jorge logo pela manhã - Big Brother
03:42

18:02
Liliana descontrola-se e chora compulsivamente a falar do Ex - Big Brother
00:42

17:45
Liliana acredita que Fábio esconde segredo perturbador: «A tua namorada está lá fora?» - Big Brother
08:40

17:37
«Já fui stripper». Liliana revela passado e deixa Fábio em choque - Big Brother
09:23

17:19
Acertou no segredo, mas falhou no concorrente: Este foi o segundo Botão dos Segredos do dia - Big Brother
02:57

17:16
Segredo de Fábio e Vera está por um triz: Concorrente tenta acertar e isto acontece - Big Brother

17:12
Botão dos Segredos volta a tocar na casa e as teorias são rebuscadas - Big Brother
03:05

17:04
Liliana fala no ex-noivo e lamenta: «A família dele tratava-me como filha» - Big Brother
04:54

16:59
Secret Story: Em lágrimas pelos filhos, Marisa confessa o verdadeiro motivo que a levou a entrar na casa - Big Brother

16:06
Depois das lágrimas de Liliana, Fábio mostra-se de rastos - Big Brother
03:21

16:01
Liliana em lágrimas por causa da família: «Estou a errar em muita coisa» - Big Brother
03:37

15:56
Liliana desata num pranto: «Eu não estou a conseguir lidar com isto aqui» - Big Brother
03:44

15:43
Fábio engana Liliana, que está aflita com história de amor com Vera: «Estás mais aliviada?» - Big Brother
01:44

15:35
Liliana mostra-se aflita com hipótese de Vera e Fábio serem um ex-casal - Big Brother
01:06

15:34
«Somos um ex-casal». Joana aposta tudo no segredo de Vera e Fábio. E este é o resultado - Big Brother
02:06

15:30
Fábio e Vera alinham estratégia antes de enfrentarem o Botão dos Segredos - Big Brother
01:42

15:30
Botão dos Segredos toca na casa. Fábio e Vera mostram-se nervosos - Big Brother
05:17

15:22
Trio dispara críticas para todos os lados: «Está a cansar-me...» - Big Brother
06:55

15:15
Trio da má língua? Concorrentes juntam-se e são implacáveis com Marisa Susana - Big Brother
08:26

15:09
Liliana recusa-se a dar o próximo passo com Fábio - e esta foi a reação - Big Brother

15:07
Vera abre o coração a Liliana sobre Inês: «Na verdade ela está mais afastada de nós» - Big Brother
04:26

15:05
Algo mudou? Vera confronta Inês sobre afastamento - Big Brother
05:02

15:04
Vera chama a atenção a Inês: «O teu afastamento…» - Big Brother
04:36

14:42
Feridas saradas? Marisa e Liliana surpreendem com abraço emocionante após a dinâmica - Big Brother
02:26

Após grande perda de peso, Noélia Pereira partilha exames e deixa seguidores alarmados

Após grande perda de peso, Noélia Pereira partilha exames e deixa seguidores alarmados - Big Brother

Após perder peso, Noélia Pereira revelou exames médicos e preocupou os fãs: o colesterol continua alto. Saiba o que disse a ex-finalista do “Big Brother 2020”.

A ex-finalista do “Big Brother 2020” surpreendeu os seguidores ao partilhar resultados de análises clínicas e confessar preocupação com o colesterol elevado.

Noélia Pereira, 38 anos, finalista do “Big Brother 2020”, voltou a dar que falar nas redes sociais. A empresária partilhou, no Instagram, os resultados dos seus exames médicos, revelando que, apesar de ter passado por uma acentuada perda de peso, continua com o colesterol elevado — uma situação que alarmou muitos dos seus seguidores.

“Desde sempre que faço análises. O meu colesterol sempre foi acima de 200. Há dois anos que se mantém em 322. Sou mais teimosa e é agora que vou fazer seriamente a experiência se isto baixa ou não baixa, zerando as gorduras saturadas!”, escreveu Noélia Pereira, mostrando uma fotografia das análises clínicas.

Determinada a mudar hábitos, a ex-concorrente da casa mais vigiada do país revelou ainda que vai eliminar totalmente alguns alimentos do seu dia a dia:

“Acabou-se o pouco que já havia de comida de qualquer tipo de queijo, chouriços, carnes gordas. Vamos ver se até ao fim do ano não baixa!”

Veja, em baixo, a publicação original. 

 

 

A publicação rapidamente gerou reações. Vários fãs manifestaram preocupação e deixaram mensagens de apoio, mas também de alarme: “Será normal, depois de uma mudança tão grande na sua vida, o colesterol continuar alto?”, questionou uma internauta, refletindo a dúvida de muitos seguidores da algarvia.

Recorde-se que, Noélia Pereira foi das concorrentes mais marcantes do "Big Brother 2020" e finalista do "Big Brother - Desafio Final" em 2024, tendo conquistado o 4º lugar. Nesta última casa, Noélia e Bruno Savate foram juntos à Final, após terem criado uma grande amizade. No vídeo, em baixo, reveja um momento emocionante protagonizado por ambos. 

 

Veja, agora, na galeria que preparámos para si, as melhores imagens de Noélia Pereira, que continua a inspirar os fãs com a sua força, autenticidade e determinação.

