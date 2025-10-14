Após grande perda de peso, Noélia Pereira partilha exames e deixa seguidores alarmados

Bruno Savate: o durão dos reality shows que tem hoje o coração mole de pai babado

Irreconhecível! A impressionante transformação de Noélia Pereira… Veja o mais recente Antes e Depois!

Noélia Pereira faz procedimento estético e o resultado é incrível! Veja o antes e o depois

A ex-finalista do “Big Brother 2020” surpreendeu os seguidores ao partilhar resultados de análises clínicas e confessar preocupação com o colesterol elevado.

Noélia Pereira, 38 anos, finalista do “Big Brother 2020”, voltou a dar que falar nas redes sociais. A empresária partilhou, no Instagram, os resultados dos seus exames médicos, revelando que, apesar de ter passado por uma acentuada perda de peso, continua com o colesterol elevado — uma situação que alarmou muitos dos seus seguidores.

“Desde sempre que faço análises. O meu colesterol sempre foi acima de 200. Há dois anos que se mantém em 322. Sou mais teimosa e é agora que vou fazer seriamente a experiência se isto baixa ou não baixa, zerando as gorduras saturadas!”, escreveu Noélia Pereira, mostrando uma fotografia das análises clínicas.

Determinada a mudar hábitos, a ex-concorrente da casa mais vigiada do país revelou ainda que vai eliminar totalmente alguns alimentos do seu dia a dia:

“Acabou-se o pouco que já havia de comida de qualquer tipo de queijo, chouriços, carnes gordas. Vamos ver se até ao fim do ano não baixa!”

Veja, em baixo, a publicação original.

A publicação rapidamente gerou reações. Vários fãs manifestaram preocupação e deixaram mensagens de apoio, mas também de alarme: “Será normal, depois de uma mudança tão grande na sua vida, o colesterol continuar alto?”, questionou uma internauta, refletindo a dúvida de muitos seguidores da algarvia.

Recorde-se que, Noélia Pereira foi das concorrentes mais marcantes do "Big Brother 2020" e finalista do "Big Brother - Desafio Final" em 2024, tendo conquistado o 4º lugar. Nesta última casa, Noélia e Bruno Savate foram juntos à Final, após terem criado uma grande amizade. No vídeo, em baixo, reveja um momento emocionante protagonizado por ambos.

Veja, agora, na galeria que preparámos para si, as melhores imagens de Noélia Pereira, que continua a inspirar os fãs com a sua força, autenticidade e determinação.