Noélia Pereira gera polémica no casamento de Bruno Savate. Tudo por causa de um simples vestido

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Cor usada por Noélia Pereira no casamento de Bruno Savate gera críticas

Noélia Pereira é grande amiga de Bruno Savate, como tal foi uma das convidadas do casamento do ex-concorrente com Liliana Rocha. Contudo, o seu visual acabou a protagonizar uma polémica. É que Noélia usou um vestido da cor preta e as críticas não tardaram a chegar.

Apesar de levar a cor preta a um casamento ser um tabu, devido a algumas superstições, o certo é que esta é uma cor elegante e sofisticada.  

Ficou na história dos mais polémicos e mulherengos dos realities. Agora casou numa cerimónia de sonho 

Ao longo dos últimos anos, construiu uma das trajetórias mais marcantes do universo dos reality shows da TVI. Entre polémicas, romances e momentos que deram muito que falar, conquistou uma legião de fãs e tornou-se uma das figuras mais emblemáticas do género em Portugal.

A sua estreia aconteceu no "Secret Story 5", em 2014, e desde logo deixou claro que não passaria despercebido. Bruno Savate entrou na Casa dos Segredos com um dos segredos mais surpreendentes da edição e que lhe deu a fama de mulherengo: "Entrei na Casa com a minha namorada e duas ex-namoradas".

Reality em direto?
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A namorada era Inês Silva, enquanto Sofia Muzychak e Flávia Vieira eram as duas ex-companheiras que também faziam parte do jogo. Contudo, a relação com Inês não resistiu à pressão do reality show e acabou ainda durante o programa.

Mas Bruno Savate não ficou muito tempo sozinho. Ainda dentro da Casa, acabou por se aproximar de Elisabete Moutinho. A cumplicidade entre os dois cresceu ao longo das semanas e transformou-se num romance que rapidamente conquistou a atenção do público, mas também terminou cá fora. 

A vida amorosa de Savate continuou a ser acompanhada de perto pelos fãs e anos mais tarde, numa nova participação em realities da TVI, o concorrente voltou a encontrar o amor ao lado de Joana D'Albuquerque. Mas a história acabou por não ter um final feliz e terminou, com cada um a seguir o seu caminho.

Depois de vários capítulos amorosos vividos sob o olhar atento dos portugueses, Bruno Savate parece finalmente ter encontrado estabilidade sentimental. O ex-concorrente apaixonou-se por Liliana Rocha e decidiu dar o passo mais importante da relação.

Reality em direto?
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Esta sexta-feira, 5 de junho, os dois trocaram alianças numa cerimónia de sonho, rodeados de familiares e amigos. Nas redes sociais, foram sendo partilhadas várias imagens do grande dia, mostrando momentos de emoção, felicidade e celebração.

Para muitos fãs, o casamento representa uma nova etapa na vida de uma das personalidades mais marcantes dos reality shows nacionais. Depois de anos a protagonizar algumas das histórias mais polémicas, inesperadas e comentadas da televisão portuguesa, Bruno Savate escreveu agora um novo capítulo: o do casamento com a mulher que lhe voltou a fazer acreditar no amor.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja todas as imagens do casamento de sonho de Bruno Savate e Liliana Rocha. 

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