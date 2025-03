Casamento de Noélia Pereira em destaque! A surpresa inesperada que deixou todos a suspirar

Amor no ar : Noélia Pereira encantou os seguidores ao partilhar um ramo de flores oferecido pelo marido, Filipe Sobral.

Presente inesperado: A ex-concorrente do Big Brother, casada desde 2022, mantém uma relação sólida e apaixonada, partilhando momentos especiais com o público

Noélia Pereira, ex-concorrente do Big Brother, continua a viver uma história de amor com Filipe Sobral, com quem se casou em 2022. O casal, que ficou noivo em 2020, mantém uma relação sólida e repleta de momentos especiais.

Recentemente, Noélia partilhou nas redes sociais um gesto carinhoso do marido que derreteu os seguidores! Uma fotografia de um ramo de flores oferecido por Filipe, acompanhada da legenda: «Obrigada, meu amorzinho ❤️».

Recorde-se que, no dia do casamento, a cerimónia contou com a presença de algumas figuras bem conhecidas do público, como Bruno Savate, Daniel Guerreiro e Soraia Moreira. Desde então, Noélia e Filipe continuam juntos, felizes e a partilhar momentos da sua relação com os fãs, veja aqui!