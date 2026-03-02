Está grávida? Noélia volta a repetir teste de gravidez e mostra tudo aos fãs

Já imaginou a Noélia em versão homem? A recruta tem um irmão que é ‘igualzinho’ a si

Noélia muda de vida: Veja como está agora!

Noélia Pereira continua preocupada com a falta de menstruação, que se faz sentir desde que entrou para a 1ª Companhia, da TVI, no primeiro dia do ano. Depois de ter feito um teste de gravidez dentro da base, que deu negativo, a ex-recruta decidiu repetir o teste e mostrou tudo aos fãs.

A partilha foi feita através dos stories do Instagram, neste domingo, 1 de março. Noélia Pereira partilhou a fotografia de um novo teste de gravidez, em que mostra o resultado: «Não grávida».

«Mais um teste, portanto tenho que procurar o médico», adiantou a também ex-concorrente do Big Brother.

Pode ver tudo aqui:

Note-se que Noélia já expressou por diversas vezes a vontade que tem de ser mãe e garantiu, dentro da 1ª Companhia, que deixou de tomar a pílula para dar esse passo ao lado do marido, Filipe.