«Eu esperava outra postura»: Noélia assume-se desiludida com ex-recruta da 1ª Companhia

Noélia marcou presença no programa “Dois às 10” na manhã desta quarta-feira, dia 25 de fevereiro, para fazer o balanço do seu percurso na “1ª Companhia”. Em conversa com Cristina Ferreira, a ex-recruta recordou as maiores dificuldades e os pontos altos da sua experiência militar, mas não escondeu a desilusão com uma das colegas de grupo.

Questionada sobre quem menos "combinava" consigo ou quem lhe teria causado "menos graça", Noélia foi direta ao apontar o nome de Kina. A empresária algarvia explicou que entrou no programa com uma expectativa elevada que acabou por ser defraudada pela convivência diária.

Sobre a ex-colega, Noélia afirmou: «Eu esperava outra postura da Kina, uma mulher vivida, uma mulher com uma sabedoria que já tinha participado num reality show.»

A ex-concorrente reforçou que a postura de Kina a "surpreendeu pela negativa" e que, embora a colega possa ficar melindrada com as suas declarações, está apenas a relatar "a realidade" do que viveu. Recorde-se que Kina se estreou no universo dos reality shows em 2025, na edição "Big Brother Verão".