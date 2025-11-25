Após emagrecimento, Noélia responde a crítica sobre flacidez e mostra-se em lingerie

Ao longo dos últimos anos, Noélia Pereira tem partilhado, no Instagram, a impressionante transformação física que vive há 5 anos. A ex-finalista do Big Brother 2020 tem perdido peso de forma acentuada e mostrado, passo a passo, como adotou um novo estilo de vida - mudança que lhe tem valido inúmeros elogios… e, ocasionalmente, algumas críticas.

Desta vez, uma seguidora quis saber mais e questionou: «E o que aconteceu à flacidez da pele? Não vejo!».

Sem rodeios e mantendo a frontalidade que sempre a caracterizou, Noélia respondeu… mostrando-se em lingerie, num registo natural e confiante.

A empresária acabou ainda por esclarecer outra curiosidade: «A cicatriz foi do trail. A mochila na água roeu-me a barriga». Uma resposta sincera, que volta a mostrar a forma transparente como Noélia lida com as mudanças no corpo e com a exposição pública.

Recentemente...

Noélia partilhou um reels no Instagram onde mostra um cinto que usava antes de iniciar o seu processo de mudança e que agora se encontra demasiado largo para a sua cintura atual.

No vídeo, a empresária algarvia evidencia a diferença no tamanho, ilustrando o impacto da evolução que tem vindo a alcançar de forma consistente. Sem recorrer a exageros nem a mensagens dramáticas, Noélia voltou a usar a simplicidade e autenticidade que sempre a caracterizaram para mostrar o resultado do seu esforço ao longo dos últimos anos.

A ex-concorrente tem sido transparente ao longo do seu percurso, partilhando momentos, hábitos e conquistas com os seguidores, tornando-se exemplo de disciplina e foco na adoção de um estilo de vida mais saudável.

A publicação está a somar elogios e reações positivas, com muitos internautas a destacar a determinação e o compromisso de Noélia com o seu bem-estar físico e emocional. A transformação continua a motivar quem a segue desde a participação no reality show da TVI, reforçando o impacto da sua evolução dentro e fora da casa mais vigiada do país.

Veja o vídeo aqui: