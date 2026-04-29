Poucos sabem, mas esta concorrente ficou noiva dias antes de entrar no Desafio Final

Neste domingo, entrou no Secret Story - Desafio Final, mas dias antes tinha acabado de ficar noiva! Diana Dora foi pedida em casamento pelo namorado e contou a novidade através de uma partilha super romântica feita nas suas redes sociais.

Na passada terça-feira, 21 de abril, Diana Dora surpreendeu tudo e todos ao revelar que vai casar-se com o companheiro, Márcio Neto, que a pediu em casamento durante um romântico passeio de barco pelo Douro.

«O “sim” mais fácil e certeiro da minha vida! ​Ainda a processar este dia… e a olhar para este anel a cada cinco segundos!», começou por escrever a ex-concorrente, na legenda daquela partilha, onde surge sorridente ao lado do agora noivo.

Diana Dora foi também surpreendida com um ramo de flores e mostrou aos fãs o anel de noivado, com um brilhante vistoso. «Márcio, obrigada por me surpreenderes da forma mais linda possível. Que a nossa vida seja sempre assim: cheia de amor, cumplicidade e bons momentos», acrescentou ainda.

Pode ver tudo aqui:

Alguns dos seus ex-colegas da Casa dos Segredos 10 reagiram à partilha. «A maior das felicidades pra vocês! Merecem o melhor 🥹😍», escreveu Pedro, na caixa de comentários. «Lindos ❤️ Felicidades», reagiu Catarina.

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