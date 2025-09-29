Como vai ser o futuro de Liliana e do noivo Zé? «Só ela mostrando…»

A gala da “Secret Story – Casa dos Segredos” deste domingo, dia 28 de setembro, teve um momento inesperado, mas que parou o País. Zé, noivo de Liliana, entrou na casa e confrontou as imagens da companheira com Fábio. Emoção, lágrimas e dúvidas marcaram a noite.

Cristina Ferreira conversou com tanto com Liliana, sobre a aproximação a Fábio e como é que estaria o noivo a ver tudo cá fora, como com Zé, que em lágrimas se mostrou destroçado.

O noivo Zé admitiu não reconhecer a noiva nas imagens que viu. E admitiu que vai ser muito difícil perdoar Liliana, apesar de não ter terminado, para já, a relação.

«Vai ser muito difícil, e só ela mostrando uma maturidade imensa é que eu vou conseguir aguentar», declarou Zé. «Neste momento vou ter que me desmarcar um pouco deste programa, porque de facto as imagens doem muito. Espero que ela um dia perceba o quanto isso me dói no coração», justificou.

«Gostava de lhe dizer que de todo, que não a reconhece neste momento. Não sei como é que é possível, ao final de duas semanas, esquecer-se de mim desta forma. Não sei, mas ainda por cima com um rapaz que nada tem a ver comigo, um rapaz que não tem mesmo nada a ver comigo», lamentou o noivo Zé, em lágrimas.

«Eu seria o último a desacreditar dela, porém é muito difícil manter-me firme, sofri muito estes últimos dias, mesmo muito, muito, muito. E acho que o mais sensato a fazer neste momento seria chegar aqui e terminar a relação, porque o que ela me está a fazer é mesmo muito difícil (…) Vou tentar esperar ao máximo até o dia em que ela me dê ainda mais razões. Já me deu muitas razões para o fazer…»

Zé explicou que só não terminou a relação naquele momento, devido aos anos que já passaram juntos. «Foram quatro anos muito intensos, quatro anos em que eu desejei a minha vida, de paz, de tranquilidade. Acho que lhe dei tudo e mais alguma coisa para ela mudar a mulher que era. Ela era uma pessoa ansiosa e eu tentei ao máximo acalmá-la. A minha missão enquanto namorado foi feita na perfeição. É mesmo só por esses quatro anos que tivemos que eu não consigo terminar já a relação. Caso contrário, já o teria feito.»

«Eu não a reconheço mesmo aí dentro de todo. Mas acho que ela com o tempo poderá voltar a encontrar-se e a lembrar-se de tudo o que tem cá fora», disse ainda o jovem.

Zé entregou uma carta a Liliana. A jovem mostrou-se confusa. «Neste momento, sinto muita vontade de estar com o Fábio, sinto-me bem… mas não me vejo a avançar mais do que isto porque tenho uma pessoa lá fora.», declarou Liliana.

