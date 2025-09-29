Ao Minuto

11:18
Mariana está 'apagada'? Lídia deixa crítica disfarçada de elogio à colega - Big Brother
01:35

Mariana está 'apagada'? Lídia deixa crítica disfarçada de elogio à colega

11:16
Bruna 'rasga' Lídia: «Leva a vida deitada, frustrada» - Big Brother
01:29

Bruna 'rasga' Lídia: «Leva a vida deitada, frustrada»

11:11
Marisa não deixa nada por dizer a Liliana: «Ela chora, mas meteu-se nesta situação» - Big Brother
01:46

Marisa não deixa nada por dizer a Liliana: «Ela chora, mas meteu-se nesta situação»

11:10
Com a voz embargada, Cristina Ferreira dedica palavras especiais ao noivo Zé - Big Brother

Com a voz embargada, Cristina Ferreira dedica palavras especiais ao noivo Zé

11:09
Ana deixa rasgados elogios a Bruno: «Gostava muito de, um dia...» - Big Brother
02:37

Ana deixa rasgados elogios a Bruno: «Gostava muito de, um dia...»

11:06
«Teve o desejo de estar envolvida num romance»: Pedro Jorge lança farpa a Liliana - Big Brother
02:02

«Teve o desejo de estar envolvida num romance»: Pedro Jorge lança farpa a Liliana

10:32
Como vai ser o futuro de Liliana e do noivo Zé? «Só ela mostrando…» - Big Brother

Como vai ser o futuro de Liliana e do noivo Zé? «Só ela mostrando…»

10:31
Bruna mostra o lado mais frágil e acaba lavada em lágrimas... por causa de um queijo - Big Brother
04:25

Bruna mostra o lado mais frágil e acaba lavada em lágrimas... por causa de um queijo

09:54
Pazes feitas? Dylan e Liliana dão forte abraço depois da cadeira quente mais tensa de sempre - Big Brother
01:40

Pazes feitas? Dylan e Liliana dão forte abraço depois da cadeira quente mais tensa de sempre

09:48
Depois da visita do noivo Zé, Liliana e Fábio mostram-se mais cúmplices do que nunca na cama - Big Brother
01:47

Depois da visita do noivo Zé, Liliana e Fábio mostram-se mais cúmplices do que nunca na cama

09:44
Longe dos olhares atentos, Vera e Fábio falam sobre estratégia e acabam de mãos dadas - Big Brother
01:45

Longe dos olhares atentos, Vera e Fábio falam sobre estratégia e acabam de mãos dadas

09:41
Liliana não cala críticas a Dylan: «Não é homem nenhum, anda aqui a massacrar-me» - Big Brother
04:01

Liliana não cala críticas a Dylan: «Não é homem nenhum, anda aqui a massacrar-me»

09:36
Aos gritos, Liliana manda bocas a Dylan: «Beijinhos, estou aqui pelos portugueses e não por ti!» - Big Brother
01:37

Aos gritos, Liliana manda bocas a Dylan: «Beijinhos, estou aqui pelos portugueses e não por ti!»

09:31
Dylan continua a 'rasgar' Liliana: «Ela é ridícula. Vou nomeá-la à frente dela» - Big Brother
04:05

Dylan continua a 'rasgar' Liliana: «Ela é ridícula. Vou nomeá-la à frente dela»

09:28
Como nunca os viu! Rivais Pedro e Fábio acabam a noite abraçados - Big Brother
01:03

Como nunca os viu! Rivais Pedro e Fábio acabam a noite abraçados

09:22
Colegas voltam ao ataque de Marisa Susana por causa do gelo e da queda aparatosa: «Foi maldade» - Big Brother
14:04

Colegas voltam ao ataque de Marisa Susana por causa do gelo e da queda aparatosa: «Foi maldade»

09:10
Liliana atacada forte e feio: «Acha que isto é o Love on Top e wrestling ao mesmo tempo» - Big Brother
02:02

Liliana atacada forte e feio: «Acha que isto é o Love on Top e wrestling ao mesmo tempo»

09:07
«Quando falares certo, as galinhas têm dentes»: Leandro dá estoiro a Vera - Big Brother
03:42

«Quando falares certo, as galinhas têm dentes»: Leandro dá estoiro a Vera

09:07
Vera passa-se com Leandro: «Vais engolir o que disseste! Falso, cínico» - Big Brother
03:42

Vera passa-se com Leandro: «Vais engolir o que disseste! Falso, cínico»

08:59
Pedro Jorge 'atira-se' a Sandro: «Mete-te na tua vida!» - Big Brother
00:50

Pedro Jorge 'atira-se' a Sandro: «Mete-te na tua vida!»

08:51
Pedro Jorge e Sandro 'pegam-se' na cadeira quente: «Tira mas é os óculos que não vês nada» - Big Brother
01:40

Pedro Jorge e Sandro 'pegam-se' na cadeira quente: «Tira mas é os óculos que não vês nada»

08:46
«Está a cair da soberba»: Leandro debaixo de chorrilho de críticas dos colegas - Big Brother
03:13

«Está a cair da soberba»: Leandro debaixo de chorrilho de críticas dos colegas

08:15
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu» - Big Brother
02:28

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

08:15
A ferver! Dylan e Liliana em bate-boca aceso: «Disparas para todo o lado, cabecinha tens bola» - Big Brother
02:28

A ferver! Dylan e Liliana em bate-boca aceso: «Disparas para todo o lado, cabecinha tens bola»

08:14
Ana Cristina ataca Liliana e acabam aos gritos: «É muito triste, isto que fazes é fraco, é muito baixo» - Big Brother
04:07

Ana Cristina ataca Liliana e acabam aos gritos: «É muito triste, isto que fazes é fraco, é muito baixo»

Como vai ser o futuro de Liliana e do noivo Zé? «Só ela mostrando…»

  Secret Story
  Há 47 min
Como vai ser o futuro de Liliana e do noivo Zé? «Só ela mostrando…» - Big Brother

Zé, noivo de Liliana, mostrou-se em lágrimas e muito triste com a concorrente, que se tem mostrado próxima de outro homem. A relação não terminou, mas o futuro está em risco

A gala da “Secret Story – Casa dos Segredos” deste domingo, dia 28 de setembro, teve um momento inesperado, mas que parou o País. Zé, noivo de Liliana, entrou na casa e confrontou as imagens da companheira com Fábio. Emoção, lágrimas e dúvidas marcaram a noite.

Cristina Ferreira conversou com tanto com Liliana, sobre a aproximação a Fábio e como é que estaria o noivo a ver tudo cá fora, como com Zé, que em lágrimas se mostrou destroçado.

O noivo Zé admitiu não reconhecer a noiva nas imagens que viu. E admitiu que vai ser muito difícil perdoar Liliana, apesar de não ter terminado, para já, a relação.

 «Vai ser muito difícil, e só ela mostrando uma maturidade imensa é que eu vou conseguir aguentar», declarou Zé. «Neste momento vou ter que me desmarcar um pouco deste programa, porque de facto as imagens doem muito. Espero que ela um dia perceba o quanto isso me dói no coração», justificou.

 «Gostava de lhe dizer que de todo, que não a reconhece neste momento. Não sei como é que é possível, ao final de duas semanas, esquecer-se de mim desta forma. Não sei, mas ainda por cima com um rapaz que nada tem a ver comigo, um rapaz que não tem mesmo nada a ver comigo», lamentou o noivo Zé, em lágrimas.

«Eu seria o último a desacreditar dela, porém é muito difícil manter-me firme, sofri muito estes últimos dias, mesmo muito, muito, muito. E acho que o mais sensato a fazer neste momento seria chegar aqui e terminar a relação, porque o que ela me está a fazer é mesmo muito difícil (…) Vou tentar esperar ao máximo até o dia em que ela me dê ainda mais razões. Já me deu muitas razões para o fazer…»

Zé explicou que só não terminou a relação naquele momento, devido aos anos que já passaram juntos. «Foram quatro anos muito intensos, quatro anos em que eu desejei a minha vida, de paz, de tranquilidade. Acho que lhe dei tudo e mais alguma coisa para ela mudar a mulher que era. Ela era uma pessoa ansiosa e eu tentei ao máximo acalmá-la. A minha missão enquanto namorado foi feita na perfeição. É mesmo só por esses quatro anos que tivemos que eu não consigo terminar já a relação. Caso contrário, já o teria feito.»

«Eu não a reconheço mesmo aí dentro de todo. Mas acho que ela com o tempo poderá voltar a encontrar-se e a lembrar-se de tudo o que tem cá fora», disse ainda o jovem.

Zé entregou uma carta a Liliana. A jovem mostrou-se confusa. «Neste momento, sinto muita vontade de estar com o Fábio, sinto-me bem… mas não me vejo a avançar mais do que isto porque tenho uma pessoa lá fora.», declarou Liliana.

Veja o momento na íntegra, no vídeo em baixo. 

 

Em cima, veja as galerias de imagens que preparámos para si com as imagens mais impactantes deste momento

Temas: Noivo Zé Liliana

Veja a reação de Fábio, depois do confronto de Liliana com o noivo Zé
02:02

Veja a reação de Fábio, depois do confronto de Liliana com o noivo Zé

Ontem às 23:00
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

Hoje às 00:03
Carina é confrontada com segredo da amiga fora da casa e esta foi a reação
04:48

Carina é confrontada com segredo da amiga fora da casa e esta foi a reação

Hoje às 00:58
Liliana toma uma decisão depois de o noivo, Zé, ter estado na casa
02:01

Liliana toma uma decisão depois de o noivo, Zé, ter estado na casa

Ontem às 22:58
Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite
06:32

Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite

Hoje às 00:15
Com a voz embargada, Cristina Ferreira dedica palavras especiais ao noivo Zé

Com a voz embargada, Cristina Ferreira dedica palavras especiais ao noivo Zé

Há 9 min
Como vai ser o futuro de Liliana e do noivo Zé? «Só ela mostrando…»

Como vai ser o futuro de Liliana e do noivo Zé? «Só ela mostrando…»

Há 47 min
Secret Story 9: Já é conhecida a expulsão da noite e as percentagens surpreendem

Secret Story 9: Já é conhecida a expulsão da noite e as percentagens surpreendem

Hoje às 00:18
O momento do Secret Story que parou o país: Zé entra na casa e Liliana desaba em lágrimas

O momento do Secret Story que parou o país: Zé entra na casa e Liliana desaba em lágrimas

Ontem às 23:04
Numa noite de grande tensão, Cristina Ferreira arrasa com um look minimalista na gala do Secret Story 9

Numa noite de grande tensão, Cristina Ferreira arrasa com um look minimalista na gala do Secret Story 9

Ontem às 21:47
Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite
06:32

Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite

Hoje às 00:15
Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida
05:51

Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida

Ontem às 23:53
As palavras que Cristina Ferreira dedicou a Zé, noivo de Liliana, num momento delicado da gala do Secret Story
04:04

As palavras que Cristina Ferreira dedicou a Zé, noivo de Liliana, num momento delicado da gala do Secret Story

Ontem às 22:56
«Esta menina não é de todo a que conheci. É um choque total»: Zé faz desabafo em direto perante o país inteiro
02:29

«Esta menina não é de todo a que conheci. É um choque total»: Zé faz desabafo em direto perante o país inteiro

Ontem às 21:49
Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

23 set, 12:22
Catarina Miranda reage à nova dupla ‘polémica’ da casa e dá-lhe nome inesperado

Catarina Miranda reage à nova dupla ‘polémica’ da casa e dá-lhe nome inesperado

Ontem às 20:00
Em dia de Gala do Secret Story, Cristina Ferreira vive algo "estranho"

Em dia de Gala do Secret Story, Cristina Ferreira vive algo "estranho"

Ontem às 19:29
Tragédia a triplicar: Acidente mata três ex-concorrentes de reality show

Tragédia a triplicar: Acidente mata três ex-concorrentes de reality show

Ontem às 18:35
«Dormi com os meus pais até aos 16 anos»: Recorde a história do segredo desta ex-concorrente que deixou o país em choque

«Dormi com os meus pais até aos 16 anos»: Recorde a história do segredo desta ex-concorrente que deixou o país em choque

27 set, 22:16
Recorda-se de Sandra do SS 3? Hoje é casada e já tem dois filhos. Veja como está diferente

Recorda-se de Sandra do SS 3? Hoje é casada e já tem dois filhos. Veja como está diferente

27 set, 22:04
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

Há 3h e 4min
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
04:49

Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

20 set, 08:19
Bruno de Carvalho responde a Luís Filipe Vieira: "Um homem com h pequeno"

Bruno de Carvalho responde a Luís Filipe Vieira: "Um homem com h pequeno"

Há 2h e 4min
Jéssica Vieira desabafa: "Os recomeços têm destas coisas..."

Jéssica Vieira desabafa: "Os recomeços têm destas coisas..."

Há 3h e 8min
Foi dia de casamento para Miguel Azevedo!

Foi dia de casamento para Miguel Azevedo!

Ontem às 16:40
Filho de Manuel Melo já tem seis anos: veja como está crescido... e com uns "olhos lindos"!

Filho de Manuel Melo já tem seis anos: veja como está crescido... e com uns "olhos lindos"!

Ontem às 12:15
Bárbara Parada tem gesto comovente com irmão de Francisco Monteiro: "É a melhor!"

Bárbara Parada tem gesto comovente com irmão de Francisco Monteiro: "É a melhor!"

Ontem às 10:33
