Noivo Zé tem atitude surpreendente com Liliana após imagens polémicas

Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

O noivo zé quebrou o silêncio para demostrar apoio à namorada Liliana. Depois de serem mostradas imagens polémicas na gala do Secret Story, da proximidade de Liliana e Fábio dentro da casa, Cristina Ferreira esteve ao telefone com Zé, o noivo da concorrente, que ficou cá fora. «Claro que uma pessoa desconfia sempre, mas confio muito na minha namorada. Acho que é ele [Fábio] quem insiste mais com ela, quem se aproxima mais...», declarou o noivo Zé.

Já Liliana declarou estar preocupada e a pensar no namorado. «Nas imagens, as coisas parecem muito ampliadas, embora sejam as coisas como são», disse a concorrente.

Depois, Liliana declarou o seu amor pelo noivo Zé. «Queria dizer que o amo muito. Isto é um jogo e as emoções são ao rubro. Não julguem, por favor. A verdade é que isto é muito intenso».