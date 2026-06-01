Nomeações mexem com a casa do Secret Story. Já são conhecidos os concorrentes em risco

O Secret Story – Desafio Final promete fortes emoções e as nomeações desta semana vieram aumentar ainda mais a tensão dentro da casa.

Após mais uma noite marcada por estratégias, alianças e decisões difíceis, ficaram conhecidos os concorrentes que vão agora enfrentar a votação do público.

Flávia, João Ricardo, Leandro, Marisa Susana e Liliana estão em risco de abandonar o jogo.

As linhas já se encontram abertas e os portugueses podem votar para salvar o concorrente que desejam ver continuar na aventura.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

Flávia – 761 20 20 08

João Ricardo – 761 20 20 09

Leandro – 761 20 20 11

Marisa Susana – 761 20 20 14

Liliana – 761 20 20 17

Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.